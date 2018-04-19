サイコム、BTOパソコン8モデルで第2世代Ryzenが選択可能に

サイコムは4月19日、AMD製CPUを搭載する8モデルにおいて、第2世代Ryzen CPUが選択可能になり、同社直販サイトで販売開始した。
今回選択できるようになったのは、Ryzen 5 2600 Pinnacle Ridge、Ryzen 5 2600X Pinnacle Ridge、Ryzen 7 2700 Pinnacle Ridge、Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridgeの4製品。
対象は、ゲーミングモデル「G-Master Spear X470A」（14万8040 円）「G-Master Hydro X470A」（21万8050 円）、ミドルタワーモデル「Radiant GZ2650X370A」（8万6420 円）、ミニタワーモデル「Radiant VX2650B350」（7万2140 円）、ゲーム配信向けストリーマ推奨モデル「G-Master Mace B350AS-Mini-DTN-STRII」（15万7640 円）、「G-Master Spear X370AS-DTN-STRII」（22万8380 円）、静音モデル「Silent-Master Pro B350AII」（13万6480 円）、水冷モデル「Aqua-Master X370AII」（11万130 円）の8製品。
いずれの製品も従来の販売製品同様、受注（受付）後7営業日以内での納品を見込んでいるとのこと。