楽天モバイルにNBAやパ・リーグの試合が観られるオプション追加

楽天は4月18日、「楽天モバイル」のオプションサービスとして、動画配信サービス「Rakuten TV」が提供する定額見放題サービス「Rakuten NBA Special」および「Rakuten パ・リーグ Special」の提供を開始した。

Rakuten NBA Specialは、NBAの試合を年間200試合以上視聴可能。Rakuten パ・リーグ Specialではパ・リーグ公式戦全試合や交流戦(パ・リーグ主催試合)、パ・リーグ クライマックスシリーズなどが実況解説付きで視聴できる。どちらもPCやスマートフォン、タブレット、ゲーム機、テレビなどの端末に対応している。

新規で楽天モバイルに契約するユーザーは、Rakuten NBA SpecialとRakuten パ・リーグ Specialのサービスが一緒になった「Rakuten NBA & パ・リーグ Special by 楽天モバイル」を契約時のオプションサービス選択画面で申し込みでき、月額1662円で利用可能。

すでに楽天モバイルに契約しているユーザーは、「Rakuten NBA Special by 楽天モバイル」を月額972円で、「Rakuten パ・リーグ Special by 楽天モバイル」を月額690円で別々にメンバーズステーション(ユーザー専用サイト)から申し込みできるとのこと。

サービス提供開始を記念して「NBA & パ・リーグ Special by 楽天モバイル 最大3ヶ月無料キャンペーン」も実施。Rakuten NBA & パ・リーグ Special by 楽天モバイルおよび、Rakuten NBA Special by 楽天モバイル、Rakuten パ・リーグ Special by 楽天モバイルを申し込んだ場合、月額料金が最大3ヵ月間無料となる。期間はウェブ申し込みの場合6月1日9:59までで、店頭の場合は5月31日の閉店まで。

