Amazonセール速報：Nokiaスマートウォッチ「Steel Special Edition」が今だけ半額！

Amazon.co.jpでは、Nokiaのスマートウォッチが半額になる期間限定セールを実施中だ。
対象の製品は、Nokiaスマートウォッチ「Steel Special Edition」で、活動量計睡眠モニター付きのアナログ腕時計だ。徒歩、走行、睡眠、消費カロリーなど、10種類以上のアクティビティーをモニタリングできる。
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|【Amazon.co.jp 限定】 NOKIA スマートウォッチ Steel Special Edition アクティビティ&睡眠監視 ローズゴールド 【日本正規代理店品】 HWA01-STEEL-GOLD PIN
さらに、Nokiaのスマートウォッチとスマート体重計とのセット買いで最大5000円オフになるキャンペーンも実施している。Nokia「Steel HR」と「WBS06-WHITE-ALL-JP」が対象。
スマートウォッチで心拍数や日々のアクティビティーを記録でき、体重はWi-Fi対応でアプリへ自動連携できる。
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|【体重計セット】 NOKIA スマートウォッチ Steel HR 心拍&アクティビティモニター(36mmモデル) ローズゴールド/グレイ 36WHITE-RG-S.GR & スマート体重計 Body ホワイト Wi-Fi/Bluetooth対応 BMI体重計 WBS06-WHITE-ALL-JP 【日本正規代理店品】
いずれもクーポン適用で割引になる。