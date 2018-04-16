サードウェーブ、第8世代インテル Coreプロセッサーを搭載したゲーミングノートPC

サードウェーブは4月16日、ゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」シリーズから、第8世代インテル Coreプロセッサーを搭載したゲーミングノートPC5モデルを発表した。価格は17万2778円からで、ドスパラ各店舗と直販サイトで販売する。
新モデルは、120Hzのリフレッシュレート液晶や、操作性が高いというSteelSeries製のマルチカラーバックライト付きキーボードを搭載（GCF1050TNFのみ非搭載）。
5モデルの仕様と価格は以下のとおり。
GCF1070GF
CPU：Core i7-8750H
メモリー：8GB
ディスプレー：15.6インチ 非光沢ワイド LEDバックライト液晶（1920×1080ドット）
グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB
ストレージ：250GB SSD、1TB HDD
サイズ： 幅388×奥行き265×高さ27-31mm
重量：約2.3kg（バッテリー含む）
OS：Windows 10 Home
価格：26万5658円
|GCF1070GF
GCF1060GF
CPU：Core i7-8750H
メモリー：8GB
ディスプレー：15.6インチ 非光沢ワイド LEDバックライト液晶（1920×1080ドット）
グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
ストレージ：250GB SSD、1TB HDD
サイズ：幅388×奥行き265×高さ27-31mm
重量：約2.3kg（バッテリー含む）
OS：Windows 10 Home
価格：19万4378円
|GCF1060GF
GCF1070NF
CPU：Core i7-8750H
メモリー：8GB
ディスプレー：17.3インチ 非光沢ワイド LEDバックライト液晶（1920×1080ドット）
グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB
ストレージ：250GB SSD、1TB HDD
サイズ：幅419×奥行き294×高さ30-34mm
重量：約2.9kg（バッテリー含む）
OS：Windows 10 Home
価格：26万9978円
|GCF1070NF
GCF1060NF
CPU：Core i7-8750H
メモリー：8GB DDR4 SO-DIMM
ディスプレー：17.3インチ 非光沢ワイド LEDバックライト液晶（1920×1080ドット）
グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
ストレージ：250GB SSD、1TB HDD
サイズ：幅419×奥行き294×高さ30-34mm
重量：約2.9kg（バッテリー含む）
OS：Windows 10 Home
価格：20万858円
|GCF1060NF
GCF1050TNF
CPU：Core i7-8750H
メモリー：8GB
ディスプレー：17.3インチ 非光沢ワイド液晶（1920×1080ドット）
グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 2GB
ストレージ：250GB SSD、1TB HDD
サイズ： 幅419×奥行き294×高さ30-34mm
重量：約2.9kg（バッテリー含む）
OS：Windows 10 Home
価格：17万2778円
|GCF1050TNF