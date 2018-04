現在アップルだけが提供しているApple Watchの文字盤(フェース)画面を一般の開発者が作れるようになるかもしれない。米メディア9to5macがwatchOS 4.3.1(4月2日β版配信開始)を解析したところ、サードパーティー開発者が文字盤を作れるようになる可能性を示唆する文言が見つかった(This is where the 3rd party face config bundle generation would happen)。9to5macはメジャーアップデートのwatchOS 5で実装されるのではないかと予想している。

