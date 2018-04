Effect Audioからパラジウムメッキ導線使用の超ハイエンドケーブル 文● ASCII

e☆イヤホンは、Effect Audioのハイエンド交換ケーブル「Janus」(ヤヌス)を4月14日から独占販売する。

Janusの由来は、ローマ神話にでてくる2つの顔を持つ守護神。また前後に反対向きの2つの顔を持つ神でもあり、過去と未来を眺めている。これがJanusのロゴとなる“db”をイメージさせるという。製品もダイナミックでエネルギッシュなサウンドが特徴の「Janus d(Dynamic Version)」とより低音が強調されたサウンドの「Janus b(Basso Version)」の2種類が選べる。「各音域で圧倒的な解像度と芯のある透明感を両立できた」「緻密で豊かな低域も再現する」ことをうたう、Effect Audioのフラグシップケーブルだ。

高純度OCC線をパラジウムでメッキしたものと、Effect Audio独自の合金ミックス線を組み合わせた24AWG 8芯の導体を採用。ケーブルの長さは1.2m、重さは約50g。端子は2ピンとMMCX・FitEar、Ultimate Ears、JH-AudioなどカスタムIEMにも対応する。プラグは2.5mm4極。日本ディックス製のPentaconnプラグ「PSquared」(パラジウム/プラチナメッキプラグ)を採用、3.5mmまたは4.4mmに変換するプラグも付属する。

開発に当たっては「パラジウム」メッキのケーブルが最適という声に基づき、研究開発を開始。当初は制御が難しく、結果が予想できない不安定なものだったが、可能性も感じたという。その後、素材を様々に変えた合金で試作し、音の広がりを調和させられたとなったという。

価格は下記の通り。

Janus d/8wire(2Pin to 2.5mm Balanced)15万7900円

Janus d/8wire(MMCX to 2.5mm Balanced)15万7900円

Janus d/8wire(FitEar to 2.5mm Balanced)16万1900円

Janus d/8wire(UEカスタム to 2.5mm Balanced)16万400円

Janus d/8wire(JH to 2.5mm Balanced w/bass control)16万9900円

Janus b/8wiree(2Pin to 2.5mm Balanced)15万7900円

Janus b/8wire(MMCX to 2.5mm Balanced)15万7900円

Janus b/8wire(FitEar to 2.5mm Balanced)16万1900

Janus b/8wire(UEカスタム to 2.5mm Balanced)16万400円

Janus b/8wire(JH to 2.5mm Balanced w/bass control)16万9900円

