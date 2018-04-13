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100席のゲーミングPCが並び、個人利用のほか大規模ゲーミング大会にも活用

都内最大級のeスポーツ施設「LFS池袋 esports Arena」、4月15日にグランドオープン

2018年04月13日 17時00分更新

文● 行正和義／編集●ASCII

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「LFS池袋 esports Arena」ロゴ

　サードウェーブは4月13日、、都内最大級のeスポーツ施設「LFS池袋 esports Arena」を4月15日14時にグランドオープンすると発表した。

　LFS（ルフス）池袋 esports Arenaは誰でも気軽にPCゲームを楽しめるeスポーツ施設として、最大100席の高性能PCブースを用意し、実況配信設備も完備。個人での利用のほか、大規模な大会やイベントも開催可能。

ボックス型選手席　

　サードウェーブでは、本施設を通してさまざまなイベントや大会を実施、eスポーツプレイヤーに活躍の場を提供するとともに、PCゲームユーザーが気軽に集う場を提供、日本のeスポーツシーンの発展に努めるとしている。

店内　

　所在地は、東京都豊島区東池袋1丁目43番6号 D-BOXビル地下1階。営業時間は14時～22時（24時間にシフトの予定）。料金は3時間1000円、7時間2000円（1時間追加ごとに350円）。

実況配信用施設

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