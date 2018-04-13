100席のゲーミングPCが並び、個人利用のほか大規模ゲーミング大会にも活用
都内最大級のeスポーツ施設「LFS池袋 esports Arena」、4月15日にグランドオープン
2018年04月13日 17時00分更新
|「LFS池袋 esports Arena」ロゴ
サードウェーブは4月13日、、都内最大級のeスポーツ施設「LFS池袋 esports Arena」を4月15日14時にグランドオープンすると発表した。
LFS（ルフス）池袋 esports Arenaは誰でも気軽にPCゲームを楽しめるeスポーツ施設として、最大100席の高性能PCブースを用意し、実況配信設備も完備。個人での利用のほか、大規模な大会やイベントも開催可能。
|ボックス型選手席
サードウェーブでは、本施設を通してさまざまなイベントや大会を実施、eスポーツプレイヤーに活躍の場を提供するとともに、PCゲームユーザーが気軽に集う場を提供、日本のeスポーツシーンの発展に努めるとしている。
|店内
所在地は、東京都豊島区東池袋1丁目43番6号 D-BOXビル地下1階。営業時間は14時～22時（24時間にシフトの予定）。料金は3時間1000円、7時間2000円（1時間追加ごとに350円）。
|実況配信用施設