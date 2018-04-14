Amazonでネットギアの無線LANルーターなどが最大15％オフ

Amazonがネットギアの製品を4月14日に限り、セール価格で販売する。対象は無線LANルーターやネットワークカメラなどで、最大15％オフ。
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|NETGEAR:スイッチングハブ ギガ 8ポート プラスチック筐体 ファンレス 設定不要 AC電源 3年保証 GS908-100JPSは10％オフ
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|【Amazon.co.jp限定】NETGEAR WiFi 無線LAN 親機 ルーター 11ac 1450+300 Mbps (接続推奨 最大16台) R6350-100JPSは15％オフ
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|NETGEAR WiFi 無線LAN 親機 ルーター 11ac 1733+800Mbps (接続推奨 最大40台) Nighthawk R7800-100JPSは15％オフ
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|NETGEAR クラウド ネットワークカメラ Arlo Pro 追加用カメラ VMC4030-100JPSは10％オフ
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|NETGEAR クラウド ネットワークカメラ Arlo Pro スターターキット (カメラ1台 + Proベースステーション) VMS4130-100JPSは10％オフ
15％オフの「Nighthawk R7800-100JPS」は、1733Mbps（5GHz）と800Mbps（2.4GHz）接続のデュアルバンドルーター。MU-MIMOにも対応し、複数台の端末でも快適に同時接続できる。
セールの開始時間や実際の価格はAmazonの製品ページを確認してほしい。