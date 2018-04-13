TSUKUMO、小型デスクトップPC「AeroMini」に第8世代Coreプロセッサー搭載モデルなどを追加

「AeroMini」

Project Whiteは4月13日、TSUKUMOブランドで展開するBTOパソコン「eX.computer」の省スペースモデル「AeroMini」に、第8世代Coreプロセッサーを搭載したモデルを追加した。

マザーボードとして、インテルH310 Expressチップセットを採用したASRock製「H310M-ITX/ac」を用い、オンボードのグラフィックス出力はDisplayPortとDVI-I、HDMIの3種類（同時2画面表示）。Gigabit有線LAN、IEEE 802.11 ac対応のデュアルバンド無線LAN、Bluetooth 4.2を標準搭載する。

CPU別に「AeroMini MI1J-A180/T」（Celeron G4900）、「AeroMini MI3J-B180/T」（Core i3-8100）、「AeroMini MI5J-C180/T」（Core i5-8400）、「AeroMini MI7J-D180/T」（Core i7-8700）の4モデルが用意される。価格は5万1624円（Celeron G4900／4GBメモリー／500GB HDD）より。いずれもBTOにより各種スペックをカスタマイズできる。

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