4万円台で第8世代Core プロセッサー搭載のスリム型デスクトップパソコン

Project Whiteは4月10日、「eX.computer」からインテル第8世代Core プロセッサー搭載スリム型デスクトップパソコン5モデルを発売した。価格は4万9464円からで、それぞれBTOによるカスタマイズが可能。
エントリーモデルの「RS1J-A180／T」はCeleron G4900を搭載し、標準構成時は4万9464円。インテル H310チップセットを搭載した、ASRock社製マザーボード「H310M-HDV/M.2」を採用する。オンボードのグラフィック出力端子はD-Sub、DVI-D、HDMIの3種類を搭載し、2画面までのディスプレーに出力が可能。
グラフィックスはCPU内蔵の「インテル UHD Graphics 610」で、ストレージは500GB HDDを搭載する。メモリーは4GBで、OSはWindows 10 Home（64ビット）。
残り4モデルの仕様と価格は以下のとおり。
AeroSlim RS3J-B180／T
Core i3-8100
4GBメモリー
H310チップセット（ASRock製マザーボード）
500GB HDD
インテル UHD Graphics 630（プロセッサー内蔵）
Windows 10 Home（64bit）
5万9184円
AeroSlim RS5J-C180／T
Core i5-8400
8GBメモリー
H310チップセット（ASRock製マザーボード）
500GB HDD
インテル UHD Graphics 630 (プロセッサー内蔵)
Windows 10 Home（64bit）
7万3224円
AeroSlim RS7J-D180／T
Core i7-8700
8GBメモリー
H310チップセット（ASRock製マザーボード）
1TB HDD
インテル UHD Graphics 630（プロセッサー内蔵）
Windows 10 Home（64bit）
8万9424円
AeroSlim RS7J-E180／T
Core i7-8700
8GBメモリー
B360チップセット（ASUS製マザーボード）
120GB SSD／1TB HDD
インテル UHD Graphics 630（プロセッサー内蔵）
Windows 10 Home（64bit）
10万2384円