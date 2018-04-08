格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第173回
【格安スマホまとめ】通信量翌月繰り越しにキャリアと格安SIMで違いあり！ キャリアは微妙にケチ!?
2018年04月08日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は大きなニュースがなかったので、主要キャリアと格安SIMでの1つの違いについて紹介する。それが使い切らなかった通信量の翌月への繰り越しサービス。主要キャリアと格安SIMでは実用面で違いがあるのだ。
|使い切らなかった分の通信量を翌月に使える繰り越し機能。同じように見えて、主要3キャリアと格安SIMでは結構な差があるのだ
繰り越し分から消費するか、当月分から消費するか
これが実利用の場面で大きな差となる
普段は通信量を余らせがちだが、年に数回の帰省時や旅行時にテザリングで大量にデータ通信をしてしまうといった人はいないだろうか。そういう人にうれしいのが、通信量の繰り越し機能。前月に使い切らなかった分の通信量を翌月に持ち越せるサービスだ。
繰り越し機能は一部のサービスを除き（Y!mobileなど）、広く採用されているが、主要キャリアと格安SIMでは実際の中身を詳しく見ると大きな違いがある。というわけで、まずは下の表を見ていただきたい。
|繰越機能
|有効期限
|消費順
|追加購入分
|NTTドコモ
|○
|翌月末まで
|当月分から
|翌月末まで
|au
|○
|翌月末まで
|当月分から
|62日有効
|ソフトバンク
|○
|翌月末まで
|当月分から
|翌月末まで
|OCN(月次)
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|翌月末まで
|BIGLOBEモバイル
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|翌月末まで
|IIJmio
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|3ヵ月
|楽天モバイル
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|3ヵ月
|LINEモバイル
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|翌月末まで
|U-mobile
|×
|ー
|LinksMate
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|翌月末まで
|DMM mobile
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|料金で異なる
|DTI SIM
|○
|各プランの通信量の最大2倍まで繰り越し可能
|NifMo
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|×
|nuroモバイル
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|3ヵ月
|イオンモバイル
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|×
|mineo
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|翌月末まで
|UQ mobile
|○
|翌月末まで
|繰越分から
|90日
|Y!mobile
|×
|ー
まずは毎月割り当てられる通信量の有効期限。これは基本的に「翌月末まで」でほぼ共通だ。つまり、今月使い切れなかった通信量は翌月に繰り越されるが、翌月も使い切れなくても、その分は翌々月までは持ち越せない。
|通信量の状況などは各社のサポートサイトなどから確認できる。ちなみにドコモは1GB単位での繰り越しとなっている
しかし、より重要なのはその次の消費順という項目。ドコモ／au／ソフトバンクの主要3キャリアは原則として当月の通信量から先に消費される。一方、格安SIMは繰り越された前月分からが主流だ。
より具体的に説明しよう。たとえば、月5GBのプランに加入していて、1月は1GBしか使わなかったとする。すると翌月の2月は当月の5GBに加え、前月の4GBが加わって、最大9GBの通信量が利用できることになる。これは主要キャリアも格安SIMも同じだ。
しかし、その2月に6GBを消費したとする。すると主要キャリアでは2月分の5GBを使い切ったことになるので、3月は再び5GBからスタートとなってしまう。一方の格安SIMではまず1月分の4GBを先に消費するので、2月分は3GB余る。つまり、3月も最大8GB使えるわけだ。結構大きな違いになることがわかるだろう。
主要3キャリア側の視点に立てば「繰り越し機能はあくまで追加サービス」的な位置付けで、こういう方式になっているのかもしれない。しかし、冷蔵庫の中の賞味期限が異なる食品を、わざわざ残りが長い方から使う人は珍しいわけで（ましてや通信量は賞味期限の違いで傷んだりしない）、一般消費者の感覚からすれば、主要キャリアの利用順には違和感がある、もしくは微妙にセコいと感じても仕方ないだろう。
ちなみに同じように見える主要3キャリアの繰り越し機能だが、ドコモは繰り越せる通信量が1GB単位、ソフトバンクは100MB単位、auは単位なしと細かな部分で差はある。
DTI SIMは加入プランの通信量の最大2倍まで利用可能（月5GBのプランなら最大5GB繰り越せて、10GBまで使える）。ともに“サブブランド”として扱われることが多いUQ mobileとY!mobileは、前者は格安SIMのスタイルをそのまま採用しているのに対し、後者は繰り越し機能なしとハッキリとした違いがある。さらに追加チャージした分についてもサービスごとに扱いが若干異なっている。
|DTI SIMは他のSIMと異なり、通常の通信量の2倍までは常に繰り越せる
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|—
|—
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|＋月1058円でYouTubeなど
|—
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
〜972円
|918円
|907円
|972円
|初期費用
|3672円
|3665円
|3665円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|
972円
／500MB
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|
1日／
650MB
|
カウント
フリー
|LINE
|LINE、Twitter、Facebook、Instagram
|—
|
主要SNS
(月270円)
|別プランあり
|—
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|公衆Wi-Fi
|月216円
|○
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|UQ mobile データ高速プラン
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA
au 4G LTE
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|
月500MB
〜5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|0〜1728円
|1058円
|972円
|972円
|1058円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3678円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2〜5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|
216円
／100MB
540円
／500MB
|通信制御
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|—
|—
|—
|—
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500〜2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|BIGLOBEモバイル
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|
6ギガ
プラン
|
12ギガ
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月12GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|2916円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|324円／100MB
|通信制御
|—
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|—
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|—
|＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○（129円）
au網はSMS付きのみ
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|b-mobile
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
MAX
データ専用
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
|
b-mobile
S 190
PadSIM
|おかわりSIM
|通信網
|ソフトバンク 3G/4G
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
月100MB
〜10GB
|月1〜5GB
|月5GB
|月25GB
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|
205〜
3985円
|
540〜
1620円
|1566円
|2570円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円
|1GBまで540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|—
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|
3日／
360MB
（低速時）
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
3日／
300MB
（低速時）
|
カウント
フリー
|—
|—
|—
|—
|
対応ゲーム、SNSなど
(月540円)
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし（SIM削除に3240円）
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA
au 4G LTE
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|—
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3665円
|3678円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|—
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1〜3GB
程度
／1〜2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|
LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円、年内無料)
|別プランあり
|—
|—
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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