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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第173回

【格安スマホまとめ】通信量翌月繰り越しにキャリアと格安SIMで違いあり！ キャリアは微妙にケチ!?

2018年04月08日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は大きなニュースがなかったので、主要キャリアと格安SIMでの1つの違いについて紹介する。それが使い切らなかった通信量の翌月への繰り越しサービス。主要キャリアと格安SIMでは実用面で違いがあるのだ。

使い切らなかった分の通信量を翌月に使える繰り越し機能。同じように見えて、主要3キャリアと格安SIMでは結構な差があるのだ

繰り越し分から消費するか、当月分から消費するか
これが実利用の場面で大きな差となる

　普段は通信量を余らせがちだが、年に数回の帰省時や旅行時にテザリングで大量にデータ通信をしてしまうといった人はいないだろうか。そういう人にうれしいのが、通信量の繰り越し機能。前月に使い切らなかった分の通信量を翌月に持ち越せるサービスだ。

　繰り越し機能は一部のサービスを除き（Y!mobileなど）、広く採用されているが、主要キャリアと格安SIMでは実際の中身を詳しく見ると大きな違いがある。というわけで、まずは下の表を見ていただきたい。

　 繰越機能 有効期限 消費順 追加購入分
NTTドコモ 翌月末まで 当月分から 翌月末まで
au 翌月末まで 当月分から 62日有効
ソフトバンク 翌月末まで 当月分から 翌月末まで
OCN(月次) 翌月末まで 繰越分から 翌月末まで
BIGLOBEモバイル 翌月末まで 繰越分から 翌月末まで
IIJmio 翌月末まで 繰越分から 3ヵ月
楽天モバイル 翌月末まで 繰越分から 3ヵ月
LINEモバイル 翌月末まで 繰越分から 翌月末まで
U-mobile ×
LinksMate 翌月末まで 繰越分から 翌月末まで
DMM mobile 翌月末まで 繰越分から 料金で異なる
DTI SIM 各プランの通信量の最大2倍まで繰り越し可能
NifMo 翌月末まで 繰越分から ×
nuroモバイル 翌月末まで 繰越分から 3ヵ月
イオンモバイル 翌月末まで 繰越分から ×
mineo 翌月末まで 繰越分から 翌月末まで
UQ mobile 翌月末まで 繰越分から 90日
Y!mobile ×

　まずは毎月割り当てられる通信量の有効期限。これは基本的に「翌月末まで」でほぼ共通だ。つまり、今月使い切れなかった通信量は翌月に繰り越されるが、翌月も使い切れなくても、その分は翌々月までは持ち越せない。

通信量の状況などは各社のサポートサイトなどから確認できる。ちなみにドコモは1GB単位での繰り越しとなっている

　しかし、より重要なのはその次の消費順という項目。ドコモ／au／ソフトバンクの主要3キャリアは原則として当月の通信量から先に消費される。一方、格安SIMは繰り越された前月分からが主流だ。

　より具体的に説明しよう。たとえば、月5GBのプランに加入していて、1月は1GBしか使わなかったとする。すると翌月の2月は当月の5GBに加え、前月の4GBが加わって、最大9GBの通信量が利用できることになる。これは主要キャリアも格安SIMも同じだ。

　しかし、その2月に6GBを消費したとする。すると主要キャリアでは2月分の5GBを使い切ったことになるので、3月は再び5GBからスタートとなってしまう。一方の格安SIMではまず1月分の4GBを先に消費するので、2月分は3GB余る。つまり、3月も最大8GB使えるわけだ。結構大きな違いになることがわかるだろう。

　主要3キャリア側の視点に立てば「繰り越し機能はあくまで追加サービス」的な位置付けで、こういう方式になっているのかもしれない。しかし、冷蔵庫の中の賞味期限が異なる食品を、わざわざ残りが長い方から使う人は珍しいわけで（ましてや通信量は賞味期限の違いで傷んだりしない）、一般消費者の感覚からすれば、主要キャリアの利用順には違和感がある、もしくは微妙にセコいと感じても仕方ないだろう。

　ちなみに同じように見える主要3キャリアの繰り越し機能だが、ドコモは繰り越せる通信量が1GB単位、ソフトバンクは100MB単位、auは単位なしと細かな部分で差はある。

　DTI SIMは加入プランの通信量の最大2倍まで利用可能（月5GBのプランなら最大5GB繰り越せて、10GBまで使える）。ともに“サブブランド”として扱われることが多いUQ mobileとY!mobileは、前者は格安SIMのスタイルをそのまま採用しているのに対し、後者は繰り越し機能なしとハッキリとした違いがある。さらに追加チャージした分についてもサービスごとに扱いが若干異なっている。

DTI SIMは他のSIMと異なり、通常の通信量の2倍までは常に繰り越せる

月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン ニフティ
NifMo
3GBプラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
〜972円 		918円 907円 972円
初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		972円
／500MB
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB 		1日／
650MB
カウント
フリー 		LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram 主要SNS
(月270円) 		別プランあり
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（162円）
公衆Wi-Fi 月216円 × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB 		UQ mobile データ高速プラン
3GB
プラン 		0 SIM ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA
au 4G LTE 		Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月500MB
〜5GB 		月4GB 月3GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 0〜1728円 1058円 972円 972円 1058円
初期費用 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2〜5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB 216円
／100MB
540円
／500MB
通信制御 条件非公表 条件非公表 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB 		3日／
6GB
カウント
フリー
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500〜2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBEモバイル
170MB/日
コース 		6GB/月
コース 		タイプD タイプA 6ギガ
プラン 		12ギガ
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円
初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準） 		○（129円）
au網はSMS付きのみ
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
MAX
データ専用 		U-mobile
データ専用
5GB 		LinksMate
5GB
b-mobile
S 190
PadSIM 		おかわりSIM
通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月100MB
〜10GB 		月1〜5GB 月5GB 月25GB 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 205〜
3985円 		540〜
1620円 		1566円 2570円 1598円 1620円
初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円
SIMサイズ microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円 1GBまで540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
1080円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		3日／
360MB
（低速時） 		条件非公表 3日／
300MB
（低速時）
カウント
フリー 		対応ゲーム、SNSなど
(月540円)
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA
au 4G LTE 		Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1〜3GB
程度
／1〜2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
カウント
フリー 		LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円、年内無料) 		別プランあり
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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