【格安スマホまとめ】通信量翌月繰り越しにキャリアと格安SIMで違いあり！ キャリアは微妙にケチ!?

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は大きなニュースがなかったので、主要キャリアと格安SIMでの1つの違いについて紹介する。それが使い切らなかった通信量の翌月への繰り越しサービス。主要キャリアと格安SIMでは実用面で違いがあるのだ。

繰り越し分から消費するか、当月分から消費するか

これが実利用の場面で大きな差となる

普段は通信量を余らせがちだが、年に数回の帰省時や旅行時にテザリングで大量にデータ通信をしてしまうといった人はいないだろうか。そういう人にうれしいのが、通信量の繰り越し機能。前月に使い切らなかった分の通信量を翌月に持ち越せるサービスだ。

繰り越し機能は一部のサービスを除き（Y!mobileなど）、広く採用されているが、主要キャリアと格安SIMでは実際の中身を詳しく見ると大きな違いがある。というわけで、まずは下の表を見ていただきたい。

繰越機能 有効期限 消費順 追加購入分 NTTドコモ ○ 翌月末まで 当月分から 翌月末まで au ○ 翌月末まで 当月分から 62日有効 ソフトバンク ○ 翌月末まで 当月分から 翌月末まで OCN(月次) ○ 翌月末まで 繰越分から 翌月末まで BIGLOBEモバイル ○ 翌月末まで 繰越分から 翌月末まで IIJmio ○ 翌月末まで 繰越分から 3ヵ月 楽天モバイル ○ 翌月末まで 繰越分から 3ヵ月 LINEモバイル ○ 翌月末まで 繰越分から 翌月末まで U-mobile × ー LinksMate ○ 翌月末まで 繰越分から 翌月末まで DMM mobile ○ 翌月末まで 繰越分から 料金で異なる DTI SIM ○ 各プランの通信量の最大2倍まで繰り越し可能 NifMo ○ 翌月末まで 繰越分から × nuroモバイル ○ 翌月末まで 繰越分から 3ヵ月 イオンモバイル ○ 翌月末まで 繰越分から × mineo ○ 翌月末まで 繰越分から 翌月末まで UQ mobile ○ 翌月末まで 繰越分から 90日 Y!mobile × ー

まずは毎月割り当てられる通信量の有効期限。これは基本的に「翌月末まで」でほぼ共通だ。つまり、今月使い切れなかった通信量は翌月に繰り越されるが、翌月も使い切れなくても、その分は翌々月までは持ち越せない。

しかし、より重要なのはその次の消費順という項目。ドコモ／au／ソフトバンクの主要3キャリアは原則として当月の通信量から先に消費される。一方、格安SIMは繰り越された前月分からが主流だ。

より具体的に説明しよう。たとえば、月5GBのプランに加入していて、1月は1GBしか使わなかったとする。すると翌月の2月は当月の5GBに加え、前月の4GBが加わって、最大9GBの通信量が利用できることになる。これは主要キャリアも格安SIMも同じだ。

しかし、その2月に6GBを消費したとする。すると主要キャリアでは2月分の5GBを使い切ったことになるので、3月は再び5GBからスタートとなってしまう。一方の格安SIMではまず1月分の4GBを先に消費するので、2月分は3GB余る。つまり、3月も最大8GB使えるわけだ。結構大きな違いになることがわかるだろう。

主要3キャリア側の視点に立てば「繰り越し機能はあくまで追加サービス」的な位置付けで、こういう方式になっているのかもしれない。しかし、冷蔵庫の中の賞味期限が異なる食品を、わざわざ残りが長い方から使う人は珍しいわけで（ましてや通信量は賞味期限の違いで傷んだりしない）、一般消費者の感覚からすれば、主要キャリアの利用順には違和感がある、もしくは微妙にセコいと感じても仕方ないだろう。

ちなみに同じように見える主要3キャリアの繰り越し機能だが、ドコモは繰り越せる通信量が1GB単位、ソフトバンクは100MB単位、auは単位なしと細かな部分で差はある。

DTI SIMは加入プランの通信量の最大2倍まで利用可能（月5GBのプランなら最大5GB繰り越せて、10GBまで使える）。ともに“サブブランド”として扱われることが多いUQ mobileとY!mobileは、前者は格安SIMのスタイルをそのまま採用しているのに対し、後者は繰り越し機能なしとハッキリとした違いがある。さらに追加チャージした分についてもサービスごとに扱いが若干異なっている。

DTI SIMは他のSIMと異なり、通常の通信量の2倍までは常に繰り越せる

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 — — 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど — ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン ニフティ

NifMo

3GBプラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

〜972円 918円 907円 972円 初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 972円

／500MB

通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB 1日／

650MB カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram — 主要SNS

(月270円) 別プランあり — SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） 公衆Wi-Fi 月216円 ○ × × ○ 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB UQ mobile データ高速プラン 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA

au 4G LTE Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月500MB

〜5GB 月4GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 0〜1728円 1058円 972円 972円 1058円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2〜5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 216円

／100MB

540円

／500MB 通信制御 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB 3日／

6GB カウント

フリー — — — — SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × ○ 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500〜2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBEモバイル 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 — 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） — カウント

フリー 自社クラウドサービス等 — ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○（129円）

au網はSMS付きのみ 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

MAX

データ専用 U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB b-mobile

S 190

PadSIM おかわりSIM 通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA 高速通信

通信量 月100MB

〜10GB 月1〜5GB 月5GB 月25GB 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 205〜

3985円 540〜

1620円 1566円 2570円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円 1GBまで540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB — 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 3日／

360MB

（低速時） 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー — — — — 対応ゲーム、SNSなど

(月540円) SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA

au 4G LTE Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps — 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 — 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1〜3GB

程度

／1〜2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー LINE、Twitter、Facebook、Instagram

(月270円、年内無料) 別プランあり — — SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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