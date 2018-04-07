Amazonでネットワークカメラ「Arlo Pro」などが最大20％オフ

Amazonでネットギアの製品が4月7日限りのセールを開催する。対象はネットワーク見守りカメラや無線LANルーターなど計7製品で、10～20％オフで販売。
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|NETGEAR クラウド ネットワークカメラ Arlo Baby 見守りカメラ ABC1000-100JPSは15％オフ
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|【Amazon.co.jp限定】NETGEAR WiFi 無線LAN 親機 ルーター 11ac 867+300Mbps (接続推奨 最大12台) R6120-100JPSは15％オフ
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|NETGEAR WiFi 無線LAN 親機 ルーター 11ac 1733+866+400Mbps (接続推奨 最大30台/1ユニット) Orbi ホームWiFiシステム スターターキット RBK50-100JPSは10％オフ
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|NETGEAR WiFi 無線LAN 親機 ルーター 11ac 1733+866+400Mbps (接続推奨 最大30台/1ユニット) Orbi ホームWiFiシステム Orbi サテライト RBS50-100JPSは15％オフ
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|NETGEAR クラウド ネットワークカメラ Arlo 100%ワイヤレス 追加用カメラ VMC3030-100JPSは15％オフ
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|NETGEAR WiFiネットワークカメラ(屋内用)/1080pハイビジョン/音声/無料クラウド保存/SDカード保存/PoE受電/どこでも確認可能 Arlo QPlus VMC3040S-100JPSは15％オフ
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|【Amazon.co.jp限定 シンプルパッケージモデル】NETGEAR クラウド ネットワークカメラ Arlo Pro スターターキット VMS4130 + Arlo Pro 追加用カメラ VMC4030 セットモデルは20％オフ
20％オフの「Arlo Pro」セットモデルはスマホで自宅にいるペットの様子を見られるカメラ。マイクとスピーカー内蔵で、離れた場所からペットに話しかけたり、声を聞けたりする。解像度は720p（HD）で、暗闇でも撮影できるナイトビジョンに対応している。
セールの開始時間や価格はAmazonの製品ページを確認してほしい。