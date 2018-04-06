【2018春アニメ】ついに再び戦場へ『フルメタ』新シリーズに、『ヒナまつり』『魔法少女サイト』など

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週末を前に春アニメはどんどん放映を開始している。今回は13年ぶりのTVアニメ化、そして宗介たちに再びの試練の『フルメタル・パニック！Invisible Victory』に、ヤクザ×サイキック少女のコメディー『ヒナまつり』など、計7作品を紹介。

俺はすべてをマモル。君に属するすべての世界を護衛する！

「フルメタル・パニック！Invisible Victory」

(C)賀東招二・四季童子／KADOKAWA／FMP!4

(C)賀東招二・四季童子／KADOKAWA／FMP!4

作品解説

敵＜アマルガム＞のガウルン、ゲイツといった強敵を倒し、いつもの平和な日常が戻った「陣代高校」。しかし、そんな日々は長くは続かなかった……。失態続きの＜アマルガム＞は、本気で相良宗介たちに襲いかかってくる。世界各地の＜ミスリル＞の基地が強襲される！

テッサ率いるトゥアハー・デ・ダナンが格納されている「メリダ島」も多数のミサイル、アームスレイブによって攻撃される。一方、日本の宗介、かなめにも魔の手が迫っていた！！ 再び、宗介、かなめ、テッサたちに試練が訪れる！！！

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スタッフ

原作：賀東招二

原作イラスト：四季童子（ファンタジア文庫刊）

監督：中山勝一

シリーズ構成・脚本：賀東招二

キャラクターデザイン・総作画監督：堀内 修

サブキャラクターデザイン：山本 彩

メカニックディレクター：西井正典

メカニックデザイン：海老川兼武・渭原敏明

セットデザイン：柳瀬敬之

銃器設定：吉岡 毅

プロップデザイン：松村拓哉

美術設定：天田俊貴

色彩設計：北林千明

美術監督：木下了香

3DCGディレクター：上地正祐

撮影監督：井上洋志

特殊効果：イノイエシン

編集：平木大輔

音楽：佐橋俊彦

音響監督：鶴岡陽太

制作会社：ジーベック

製作：FMP!4

オープニングテーマ：「Even...if」（歌：山田タマル）

エンディングテーマ：「yes」（歌：Dパイ（山田タマル））

キャスト

相良宗介：関 智一

千鳥かなめ：ゆきのさつき

常盤恭子：木村郁絵

林水敦信：森川智之

神楽坂恵理：夏樹リオ

テレサ・テスタロッサ：ゆかな

クルツ・ウェーバー：三木眞一郎

メリッサ・マオ：根谷美智子

アンドレイ・カリーニン：大塚明夫

リチャード・マデューカス：西村知道

レナード・テスタロッサ：浪川大輔

クラマ：山路和弘

リー・ファウラー：杉田智和

ヴィルヘルム・カスパー：てらそままさき

サビーナ・レフニオ：井上麻里奈

サチ・シノハラ：内田 彩

ナミ：茅原実里

ミシェル・レモン：津田健次郎

ナムサク警察署長：玄田哲章

ジョージ・ラブロック：速水 奨

ドラゴンフライ（ファルケAI）：山口勝平

アッシュ：遠藤大智

ライリー：斉藤次郎

ゲーオ：代永 翼

ダオ：櫻井トオル他

番組情報

AT-X：4月13日より毎週金曜20:30～（リピート放送：4月15日より毎週日曜21:30～／4月16日より毎週月曜12:30～／4月18日より毎週水曜28:30～）

TOKYO MX：4月13日より毎週金曜22:30～（再放送：4月16日より毎週月曜22:00～）

サンテレビ：4月13日より毎週金曜23:30～

BS11：4月13日より毎週金曜27:00～

AbemaTV：4月13日より毎週金曜23:00～配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://fullmeta-iv.com/

Twitterアカウント @fullmeta_iv

(C)賀東招二・四季童子／KADOKAWA／FMP!4

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