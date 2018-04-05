【2018春アニメ】人気ゲームのアニメ化『PERSONA5』に、前作の子供たちが活躍する『メジャーセカンド』

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ASCII.jpの春アニメ特集は早くも第6回。今回は人気ゲームタイトルのアニメ化『PERSONA5 the Animation』、前作の子供たちが活躍する『メジャーセカンド』、まんが家専用の女子寮生活を描く『こみっくがーるず』など、計6作品を紹介！

「世界」は彼らに盗まれる

「PERSONA5 the Animation」

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved. (C)ATLUS (C)SEGA/PERSONA5 the Animation Project

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作品解説

高校2 年生の春、雨宮 蓮は東京の「秀尽学園」に転入する。ある出来事をきっかけに“ペルソナ”使いとして覚醒した蓮は、新たに出会った仲間達とともに「心の怪盗団」を結成。悪しき欲望に塗れた大人達の“歪んだ欲望”を盗んで改心させていく。一方、街では不可解な精神暴走事件が次々と起こっていた……。



大都会“東京”を舞台に高校生として日常生活を送りながらも、放課後は「心の怪盗団」として暗躍する―。壮大なピカレスクロマンの幕が切って落とされる！

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スタッフ

原作：「ペルソナ５」(アトラス)

ストーリー原案：橋野 桂

キャラクター原案：副島成記

悪魔デザイン原案：金子一馬

監督：石浜真史

シリーズ構成：猪爪慎一

キャラクターデザイン：石川智美

音楽：目黒将司

制作：A-1 Pictures

オープニングテーマ：「BREAK IN TO BREAK OUT」（歌：Lyn）

エンディングテーマ：「INFINITY」（歌：Lyn）

キャスト

雨宮 蓮：福山 潤

坂本竜司：宮野真守

高巻 杏：水樹奈々

モルガナ：大谷育江

喜多川祐介：杉田智和

新島 真：佐藤利奈

佐倉双葉：悠木 碧

奥村 春：戸松 遥

明智吾郎：保志総一朗

番組情報

TOKYO MX：4月7日より毎週土曜24:30～

群馬テレビ：4月7日より毎週土曜24:30～

とちぎテレビ：4月7日より毎週土曜24:30～

MBS：4月7日より毎週土曜26:08～

BS11：4月7日より毎週土曜24:30～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://p5a.jp/

Twitterアカウント @P5_anime

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