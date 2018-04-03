ASUS、第8世代Coreプロセッサー対応のマザーボード15製品を一挙発表

左より、ROG STRIX H370-F GAMING、ROG STRIX H370-I GAMING、ROG STRIX B360-G GAMING、ROG STRIX B360-I GAMING

ASUS JAPANは4月3日、 第8世代インテルCoreプロセッサーに対応した新チップセットH370、B360、H310を搭載するマザーボード「ASUS 300シリーズ」15製品を発表した。9製品を同日発売、6製品は4月20日以降順次発売する。

ゲーミングPC向けとしては、バックパネル一体型の個性的デザインを採用する「ROG STRIXシリーズ」 4製品と、ゲーマー向けで高耐久マザーボード「TUF GAMINGシリーズ」 5製品を用意。ROG STRIXシリーズには「ROG STRIX H370-F GAMING」（ATX／4月20日以降発売予定／1万7906円）、「ROG STRIX H370-I GAMING」（Mini-ITX／4月3日発売／1万8878円）、「ROG STRIX B360-G GAMING」（microATX／4月27日以降発売予定／1万2938円）、「ROG STRIX B360-I GAMING」（Mini-ITX／4月20日以降発売予定／1万7064円）が用意される。

左より、TUF H370-PRO GAMING WIFI、TUF H370-PRO GAMING、TUF B360-PLUS GAMING、TUF B360M-E GAMING、TUF H310-PLUS GAMING

TUF GAMINGシリーズは軍用規格のコンポーネントを採用するなど高耐久仕様が特長なマザーボード。「TUF H370-PRO GAMING（WI-FI）」（ATX／4月3日発売／1万7064円）、「TUF H370-PRO GAMING」（ATX／4月3日発売／1万5984円）、「TUF B360-PLUS GAMING」（ATX／4月3日発売／1万2938円）、「TUF B360M-E GAMING」（microATX／4月3日発売／1万1318円）、「TUF H310-PLUS GAMING」（ATX／4月27日以降発売予定／1万1858円）が用意される。

汎用タイプのマザーボード「PRIMEシリーズ」 は、いずれも互換性の高さや耐久性が特長。「PRIME H370M-PLUS」（microATX／4月3日発売／1万4018円）、「PRIME H370-A」（ATX／4月3日発売／1万4018円）、「PRIME B360-PLUS」（ATX／4月20日以降発売予定／1万2938円）、「PRIME B360M-A」（microATX／4月3日発売／1万1858円）、「PRIME H310I-PLUS」（Mini-ITX／4月27日以降発売予定／1万1664円）、「PRIME H310M-A」（microATX／4月3日発売／8078円）の6モデルが用意される（価格はいずれも予想実売価格）。

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