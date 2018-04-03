【2018春アニメ】河森監督の新作『重神機パンドーラ』に『ルパン三世』新シリーズ！

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まだまだ中盤戦に入ったばかりの2018年の春アニメ特集。第4回の今回は、マクロスシリーズでおなじみ河森正治原作の『重神機パンドーラ』に、『ルパン三世 PART5』『東京喰種：re』など6作品を紹介する。

契約の時、希望は彼ら（パンドーラ）に託された――

「重神機パンドーラ」

(C)2017 Shoji Kawamori, Satelight / Xiamen Skyloong Media

作品解説

2031年、次世代エネルギーとして開発されていた量子リアクターの暴走事故「翔龍クライシス」により世界は激変した。

突如、地下から広がったその閃光は都市ビル群を呑み込みながら大地を覆い尽くし、やがて生物、機械、植物を超越・融合した未知なる特異進化生物「B.R.A.I」が出現した。



7年後、翔龍は絶対防衛都市「ネオ翔龍」へと生まれ変わっていた。

驚異的スピードで進化を遂げ人類を滅亡の危機に陥れたB.R.A.Iに対抗する、人類最後の希望の砦である。



運命に導かれネオ翔龍に集う、レオン、クロエ、クイニー、ダグ。

彼らを防衛軍へと迎え入れる、セシル、ケイン、ジェイ、グレン。

そして、人類の存亡をかけて戦う特殊部隊「パンドーラ」が誕生する。



契約の時、希望は彼らに託された――

(C)2017 Shoji Kawamori, Satelight / Xiamen Skyloong Media

(C)2017 Shoji Kawamori, Satelight / Xiamen Skyloong Media

(C)2017 Shoji Kawamori, Satelight / Xiamen Skyloong Media

(C)2017 Shoji Kawamori, Satelight / Xiamen Skyloong Media

(C)2017 Shoji Kawamori, Satelight / Xiamen Skyloong Media

(C)2017 Shoji Kawamori, Satelight / Xiamen Skyloong Media

(C)2017 Shoji Kawamori, Satelight / Xiamen Skyloong Media

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スタッフ

原作：河森正治・サテライト

総監督：河森正治

監督：佐藤英一

シリーズ構成：根元歳三

キャラクター原案：江端里沙

キャラクターデザイン：安彦英二

重神機デザイン：河森正治

B.R.A.Iデザイン：宮崎真一

デザインワーク：石川寛貢

色彩設計：林 可奈子

美術監督：伊藤 聖

美術設定：青木智由紀、森岡賢一

撮影監督：久保田 淳

編集：兼重涼子

CG ディレクター：後藤浩幸

CG スーパーバイザー：原田 丈

重神機モデリング：小川朗広、渡邉健人、忽帥

モニターグラフィックス：影山慈郎

特殊効果：飯田彩佳

音響監督：濱野高年

音響効果：中島勝大

音響制作：マジックカプセル

音楽：得田真裕、眞鍋昭大

音楽制作：フライングドッグ、ワンミュージック

制作：サテライト

オープニングテーマ：「シリウス」（歌：BUMP OF CHICKEN）

エンディングテーマ：「Spica」（歌：BUMP OF CHICKEN）

挿入歌：「Meteor」（歌：西沢幸奏）

キャスト

レオン・ラウ：前野智昭

クイニー・ヨウ：花澤香菜

ダグ・ホーバット：津田健次郎

クロエ・ラウ：東山奈央

グレン・ディン：内田雄馬

ケイン・I・ハサン：石塚運昇

ジェイ・ユン：梅原裕一郎

セシル・スー：茅野愛衣

Mr.ゴールド：檜山修之

ジーク：中村悠一

ワン：近藤孝行

フォー：石川界人

ロン・ウー：石田 彰

瀬戸麻沙美

能登麻美子

番組情報

TOKYO MX：4月4日より毎週水曜23:30～

WOWOW：4月6日より毎週金曜21:30～

BS11：4月6日より毎週金曜23:30～

MBS：4月7日より毎週土曜27:38～

Netflix：より3月29日より日本先行独占配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://www.project-pandora.jp/

Twitterアカウント @unit_pandora

(C)2017 Shoji Kawamori, Satelight / Xiamen Skyloong Media

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