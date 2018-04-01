【2018春アニメ】春アニメが本格開始！ 新作で登場の『銀河英雄伝説』に、『ウマ娘』！

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4月に入って、ついに春アニメの放送が本格開始！ 今回紹介する作品は、新作で登場の『銀河英雄伝説 Die Neue These』に、ゲームを前にまずはアニメ化の『ウマ娘 プリティーダービー』など6作品！

歴史を紡ぐ戦いが、いま幕を上げる――

「銀河英雄伝説 Die Neue These」

(C)田中芳樹/松竹・Production I.G

(C)田中芳樹/松竹・Production I.G

作品解説

数千年後の未来、宇宙空間に進出した人類は、銀河帝国と、自由惑星同盟という“専制政治”と“民主主義”という2つの異なる政治体制を持つ二国に分かれた。

この二国家の抗争は実に150年に及び、際限なく広がる銀河を舞台に、絶えることなく戦闘が繰り返されてきた。

長らく戦争を続ける両国家。銀河帝国は門閥貴族社会による腐敗が、自由惑星同盟では民主主義の弊害とも言える衆愚政治が両国家を蝕んでいた。

そして、宇宙暦8世紀末、ふたりの天才の登場によって歴史は動く。



「常勝の天才」ラインハルト・フォン・ローエングラムと、「不敗の魔術師」と呼ばれるヤン・ウェンリーである。

ふたりは帝国軍と同盟軍を率い、何度となく激突する。

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スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

助監督：森山悠二郎

シリーズ構成：高木 登

キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡 巌、津島 桂

総作画監督：後藤隆幸

特技監督：竹内敦志

メカデザイン：竹内敦志、臼井伸二、常木志伸

オリジナルメカデザイン：加藤直之

プロップデザイン：太田恵子

プロップデザイン・紋章デザイン：秋篠Denforword日和

3D：I.G3D

3D監督：森本シグマ

美術：Bamboo

美術監督：竹田悠介

美術設定：塩澤良憲、曽野由大、藤井一志

美術デザイン：渡部 隆

色彩設計：竹田由香

音響監督：三間雅文

音楽：橋本しん（Sin）

撮影監督：荒井栄児

編集：植松淳一

制作：Production I.G

監修：らいとすたっふ

企画協力：ROOFTOP

制作協力：徳間書店

製作協力：DMMpictures

製作：松竹・Production I.G

オープニングテーマ：「Binary Star」（歌：SawanoHiroyuki[nZk]:Uru）

エンディングテーマ：「WISH」（歌：ELISA）

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ジークフリード・キルヒアイス：梅原裕一郎

ユリアン・ミンツ：梶 裕貴

パウル・フォン・オーベルシュタイン：諏訪部順一

ウォルフガング・ミッターマイヤー：小野大輔

オスカー・フォン・ロイエンタール：中村悠一

アレックス・キャゼルヌ：川島得愛

フレデリカ・グリーンヒル：遠藤 綾

ワルター・フォン・シェーンコップ：三木眞一郎

ウィリバルト・ヨアヒム・フォン・メルカッツ：石塚運昇

シュターデン：水内清光

フォーゲル：藤原貴弘

エルラッハ：楠見尚己

アーダルベルト・フォン・ファーレンハイト：竹内良太

パエッタ：ふくまつ進紗

パストーレ：目黒光祐

ムーア：櫻井トオル

ラオ：畠中 祐

ジャン・ロベール・ラップ：小野友樹

ナレーション：下山吉光

番組情報

CSファミリー劇場：4月3日より毎週火曜21:00～

TOKYO MX：4月5日より毎週木曜22:30～

MBS：4月7日より毎週土曜26:38～

BS11：4月7日より毎週土曜25:30～

GYAO！:4月3日より毎週火曜24:00～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://gineiden-anime.com/

Twitterアカウント @gineidenanime

(C)田中芳樹/松竹・Production I.G

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