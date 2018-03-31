2018年春アニメ大特集 ― 第1回
2018年春アニメ開始！ まずはNetflix配信タイトル『B: The Beginning』『A.I.C.O.』
2018年03月31日 16時00分更新
3ヵ月ごとのお楽しみ！ 2018年春アニメをチェックする時期がやってきました！ 第1回の今回はまず、ネット配信サービスのNetflix独占／先行配信タイトル、『B: The Beginning』『A.I.C.O. Incarnation』などを紹介。Netflixはハイクオリティーのオリジナル作品が増え、アニメファンにとってもチェックが不可欠になりつつある。HD画質であれば、税抜月950円で契約可能だ。
僕は殺し続ける。君が見つけてくれるまで。
「B: The Beginning」
|(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G
|(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G
作品解説
王立警察特殊犯罪捜査課（通称「RIS」）へと戻って来た天才捜査官キース・フリックは、ある事件の犯人を追っていた。凶悪犯罪者ばかりを狙う連続殺人鬼、通称「Killer B」。犯行現場に必ず刻み込まれた「B」の文字は人々の注目を集め憶測を呼んだ。
「B」それは彼女のためのメッセージ。「ぼくはここにいる……」その身を異形に変え、黒羽は届かぬ思いを刻み続ける。
キースと黒羽、互いに見知らぬ二人の運命は、やがて一つの陰謀へと飲み込まれていく――
|(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G
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スタッフ
原作：中澤一登×Production I.G
監督：中澤一登、山川吉樹
プロデューサー：黒木 類
シリーズ構成・脚本：石田勝也
キャラクターデザイン・総作画監督：中澤一登
美術デザイン：伊井 蔵
メカニックデザイン：常木志伸
プロップデザイン：津坂美織、冨田収子
色彩設計：境 成美
美術監督：田中孝典
3DCGディレクター：磯部兼士
撮影監督：荒井栄児
音響監督：長崎行男
音楽：池 頼広
編集：植松淳一
制作：Production I.G
主題歌：「The Perfect World」（歌：feat. Jean-Ken Johnny, KenKen）
キャスト
キース・風間・フリック：平田広明
黒羽：梶 裕貴
星名リリィ：瀬戸麻沙美
エリック・トガ：東地宏樹
ボリス・マイアー：稲葉 実
吉永カエラ：小清水亜美
ブライアン・ブランドン：豊永利行
マリオ・ルイス・ズリータ：田中進太郎
ジャン・アンリ・リシャール：後藤 敦
ギルバート・ロス：森川智之
皆月：石川界人
ユナ：佐藤聡美
ライカ：喜多田 悠
イザナミ：斎賀みつき
カムイ：中井和哉
タケル：亀田望美
クエン：粟根まこと
番組情報
Netflix：3月2日より全世界独占配信中
公式サイトURL
http://www.b-animation.jp/
Twitterアカウント @b_the_beginning
(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G