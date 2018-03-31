前へ 1 2 3 4 5 次へ

2018年春アニメ大特集 ― 第1回 2018年春アニメ開始！ まずはNetflix配信タイトル『B: The Beginning』『A.I.C.O.』 文● MOVIEW 清水、編集●ASCII編集部

シェア

ツイートする 一覧







3ヵ月ごとのお楽しみ！ 2018年春アニメをチェックする時期がやってきました！ 第1回の今回はまず、ネット配信サービスのNetflix独占／先行配信タイトル、『B: The Beginning』『A.I.C.O. Incarnation』などを紹介。Netflixはハイクオリティーのオリジナル作品が増え、アニメファンにとってもチェックが不可欠になりつつある。HD画質であれば、税抜月950円で契約可能だ。

僕は殺し続ける。君が見つけてくれるまで。

「B: The Beginning」

(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G

(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G

作品解説

王立警察特殊犯罪捜査課（通称「RIS」）へと戻って来た天才捜査官キース・フリックは、ある事件の犯人を追っていた。凶悪犯罪者ばかりを狙う連続殺人鬼、通称「Killer B」。犯行現場に必ず刻み込まれた「B」の文字は人々の注目を集め憶測を呼んだ。



「B」それは彼女のためのメッセージ。「ぼくはここにいる……」その身を異形に変え、黒羽は届かぬ思いを刻み続ける。

キースと黒羽、互いに見知らぬ二人の運命は、やがて一つの陰謀へと飲み込まれていく――

(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G

(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G

(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G

(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G

(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G

(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G

(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G

(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G

<!-- No CDATA -->

スタッフ

原作：中澤一登×Production I.G

監督：中澤一登、山川吉樹

プロデューサー：黒木 類

シリーズ構成・脚本：石田勝也

キャラクターデザイン・総作画監督：中澤一登

美術デザイン：伊井 蔵

メカニックデザイン：常木志伸

プロップデザイン：津坂美織、冨田収子

色彩設計：境 成美

美術監督：田中孝典

3DCGディレクター：磯部兼士

撮影監督：荒井栄児

音響監督：長崎行男

音楽：池 頼広

編集：植松淳一

制作：Production I.G

主題歌：「The Perfect World」（歌：feat. Jean-Ken Johnny, KenKen）

キャスト

キース・風間・フリック：平田広明

黒羽：梶 裕貴

星名リリィ：瀬戸麻沙美

エリック・トガ：東地宏樹

ボリス・マイアー：稲葉 実

吉永カエラ：小清水亜美

ブライアン・ブランドン：豊永利行

マリオ・ルイス・ズリータ：田中進太郎

ジャン・アンリ・リシャール：後藤 敦

ギルバート・ロス：森川智之

皆月：石川界人

ユナ：佐藤聡美

ライカ：喜多田 悠

イザナミ：斎賀みつき

カムイ：中井和哉

タケル：亀田望美

クエン：粟根まこと

番組情報

Netflix：3月2日より全世界独占配信中

公式サイトURL http://www.b-animation.jp/

Twitterアカウント @b_the_beginning

(C)Kazuto Nakazawa / Production I.G

前へ 1 2 3 4 5 次へ

ツイートする

この特集の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています