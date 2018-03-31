Amazonセール速報：ワイヤレスイヤフォンとニューバランスまとめ買いで安くなる！

Amazon.co.jpでは、「スポーツイヤホン×スポーツウェアまとめ買いキャンペーン」を実施中だ。
対象のスポーツ向けイヤフォン（対象A）と、対象のスポーツウェア、スポーツシューズ（対象B）をまとめ買いすると、イヤフォンが値引きされるというもの。
イヤフォンはJaybirdの「RUN」やJVCの「HA-ET900BT」など、人気モデルがラインアップされている。
|Image from Amazon.co.jp
|Jaybird RUN 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/防水・防汗/スポーツ対応 連続再生4時間 ブラック JBD-RUN-001BK 【国内正規品】
|Image from Amazon.co.jp
|JVC HA-ET900BT 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/防水(IPX5対応)/最大9時間再生 ブラック HA-ET900BT-B
|Image from Amazon.co.jp
|[ニューバランス] ランニングシューズ M480(現行モデル)
|Image from Amazon.co.jp
|(アディダス)adidas ランニングウェア Snova リフレクト ウインドジャケット DKW13 [メンズ]
これからランニングを始めたい人や、スポーツイヤフォンが前から欲しかった人にオススメのキャンペーンだ。キャンペーンは4月26日の23時59分まで。