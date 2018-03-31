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Amazonセール速報：ワイヤレスイヤフォンとニューバランスまとめ買いで安くなる！

2018年03月31日 08時00分更新

文● ASCII編集部

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　Amazon.co.jpでは、「スポーツイヤホン×スポーツウェアまとめ買いキャンペーン」を実施中だ。

　対象のスポーツ向けイヤフォン（対象A）と、対象のスポーツウェア、スポーツシューズ（対象B）をまとめ買いすると、イヤフォンが値引きされるというもの。

　イヤフォンはJaybirdの「RUN」やJVCの「HA-ET900BT」など、人気モデルがラインアップされている。

Image from Amazon.co.jp
Jaybird RUN 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/防水・防汗/スポーツ対応 連続再生4時間 ブラック JBD-RUN-001BK 【国内正規品】
Image from Amazon.co.jp
JVC HA-ET900BT 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/防水(IPX5対応)/最大9時間再生 ブラック HA-ET900BT-B
Image from Amazon.co.jp
[ニューバランス] ランニングシューズ M480(現行モデル)
Image from Amazon.co.jp
(アディダス)adidas ランニングウェア Snova リフレクト ウインドジャケット DKW13 [メンズ]

　これからランニングを始めたい人や、スポーツイヤフォンが前から欲しかった人にオススメのキャンペーンだ。キャンペーンは4月26日の23時59分まで。

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