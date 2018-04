ラブライブ! 幼女メンバー登場

控えめに言ってヤバい。

スマホアプリ「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル」に4月1日、「小さくなったAqours 2年生」「小さくなったμ's 2年生」が特別部員として登場。4月1日0時から23時59分までの期間限定で、小さくなった部員のみ出現する11連勧誘を無料で回せる。シールショップでも小さくなった部員を配信する。

部員は「覚醒済」状態で排出する。部員のサイドストーリーは4月5日に追加予定。部員の練習や転部でもシールは獲得できない。部員は指定部員を入れてライブをクリアする課題の達成条件対象外。サイドストーリーあるんだ……

小さくなったAqours 2年生

小さくなったμ's 2年生

小さくなった高海千歌

小さくなった桜内梨子

小さくなった渡辺曜

小さくなった高坂穂乃果

小さくなった南ことり

小さくなった園田海未

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル

プラットフォーム:ブシモ

開発:KLab株式会社

対応OS:iOS8.0以降、Android4.0以降(一部機種を除く)

ジャンル:リズムアクション&アドベンチャー

プレイ料金:アイテム課金制

iOS:https://itunes.apple.com/jp/app/id626776655

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=klb.android.lovelive

©2013 プロジェクトラブライブ! ©2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! ©KLabGames ©SQUARE ENIX CO. ,LTD.

©bushiroad All Rights Reserved.

※4月1日(日)はエイプリルフールです

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています