このページの本文へ

Amazonセール速報：大型4K液晶・有機ELテレビが最大2万円引き！

2018年03月28日 12時10分更新

文● ASCII編集部

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazon.co.jpでは、期間限定でLGの4K液晶／有機ELテレビが最大2万円引きになるキャンペーンを実施中だ。

　商品購入時、レジでクーポンコードを入力することで表示価格から最大2万円引きになるというもの。

　対象となるのは、55型4K液晶でHDR対応の「55UJ630A」、55型4K有機ELでHDR対応の「OLED55B7P」、65型4K有機ELでHDR対応の「OLED65B7P」の3製品。いずれもLG製でWi-Fi内蔵モデルだ。

Image from Amazon.co.jp
LG 65V型 4K 有機EL テレビ HDR対応 Wi-Fi内蔵 外付けHDD録画対応(裏番組録画) OLED65B7P
Image from Amazon.co.jp
LG 55V型 4K 有機EL テレビ HDR対応 Wi-Fi内蔵 外付けHDD録画対応(裏番組録画) OLED55B7P
Image from Amazon.co.jp
LG 55V型 4K 液晶 テレビ HDR対応 IPS Wi-Fi内蔵 2倍速相当 外付けHDD録画対応(裏番組録画) 55UJ630A

　キャンペーンは4月1日23時59分まで。新生活に向けてテレビを新調してはいかがだろう？

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン