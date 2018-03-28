Amazonセール速報：大型4K液晶・有機ELテレビが最大2万円引き！

Amazon.co.jpでは、期間限定でLGの4K液晶／有機ELテレビが最大2万円引きになるキャンペーンを実施中だ。
商品購入時、レジでクーポンコードを入力することで表示価格から最大2万円引きになるというもの。
対象となるのは、55型4K液晶でHDR対応の「55UJ630A」、55型4K有機ELでHDR対応の「OLED55B7P」、65型4K有機ELでHDR対応の「OLED65B7P」の3製品。いずれもLG製でWi-Fi内蔵モデルだ。
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|LG 65V型 4K 有機EL テレビ HDR対応 Wi-Fi内蔵 外付けHDD録画対応(裏番組録画) OLED65B7P
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|LG 55V型 4K 有機EL テレビ HDR対応 Wi-Fi内蔵 外付けHDD録画対応(裏番組録画) OLED55B7P
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|LG 55V型 4K 液晶 テレビ HDR対応 IPS Wi-Fi内蔵 2倍速相当 外付けHDD録画対応(裏番組録画) 55UJ630A
キャンペーンは4月1日23時59分まで。新生活に向けてテレビを新調してはいかがだろう？