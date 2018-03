Windows 10 RS4の完成迫る 今週にも最終ビルドか？

3月23日(米国時間)にRS4となる予定の、Windows Insider Preview Build 17128の配布が開始された。RS4は、今年4月に公開予定のWindows 10の次期アップデートで、公式ではないが「Spring Creators Update」という名称になるとされている。

配布を告知するブログの公開日は、米国の太平洋標準時で10時で、日本時間では3月24日の午前2時に相当する(ちなみに現在アメリカではサマータイムで、日本との時差は16時間)。

RS4完成直前のプレビュー版が公開された

このビルドでは、デスクトップ右下のウォーターマークが消え、正式リリースが近いことがわかるが、Windows Insider Blogの「Announcing Windows 10 Insider Preview Build 17128 for Fast」によれば、

This does not mean this is the final build as we are not done yet.(まだ完成ではなく、これは、最終ビルドであることを意味しない)

との表記があり、まだ最終版ではなく、25日の週に登場するプレビューが最終ビルドとなると考えられる。

結論からいうと、RS4の完成ビルドは、

・米国太平洋標準時 3月27日(火曜日)午前10時

・日本時間の3月28日(水曜日)午前2時

でビルド番号は、「Build 17133」になる可能性が高い。

過去の経験から配布開始日を予測

Windows 10のこれまでの大型アップデートのリリース状況を見てみよう。RS3(Windows10 Ver.1709)では、最終Buildが公開されたのは2017年9月26日(火)だった。同じくRS2では2017年3月20日(月)。

通常、Windows Insider Previewは、マイクロソフトのブログで配布開始が告知される。それは、たいてい米国太平洋時間の午前10時だが、これは事前に登録された文章をこの時間に自動投稿していると思われる。Build 17218のブログページHTML内の公開日時は同日の午前2時頃になっている。

このようにプレビュー版の公開にあたり、さまざまな作業などがあるとすると、月曜日の朝10時に公開するためには、日曜日の作業が必要となるため、火曜日が選ばれたと考えられる。

ここから考えたのが前述の最終版の日付だ。一般公開は、最終版の配布からほぼ3週間後(21日後)である。RS2、RS3のときには、

RS2一般配布開始:2017年4月11日(火)(完成から22日後)

RS3一般配布開始:2017年10月17日(火)(完成から21日後)

だった。一般向け配布の準備は、すでにルーチンワークであろうから、予定通り3週間後と考えられる。つまり、

米国太平洋標準時 4月17日

であると予想できる。

RS4のビルド番号はどうなる?

さて、最終版のビルドだが、3月23日公開のBuild 17128は、3月18日の午後1時10分に作られている。これは、レジストリなどに記録されるビルド番号である

17128.1.amd64fre.rs4_release.180318-1310

という表記の最後の部分にある日時(18は2018年)からのものだ。つまり、ビルドが作られた後、社内でのテストや評価などをうけて、公開され、その時差はほぼ1週間である。

ビルドは原則毎日作られ、評価やテストが行なわれる。通常は土日は休みだが、最終版の直前では土日にも作られる。ただし、日付の関係で、日曜日に違うビルドが2つ作られているような状態となる。同じビルドが同日に複数作られると、最初のピリオドの後の数字が増える。配布したバージョンに問題があり、同じビルドを再配布するときなどにはピリオドの後の数字が違っていることがある。前述の例では、17128.1の「.1」の部分だ。

ただし、ここは小数ではなく、単にピリオドで2つの数字をつなげているだけだ。このため、「.123」と「.15」では、「.123」のほうが後に作られたものとなる。また、リリース後は、ビルド番号を保ちながら、このピリオド以降の数字が増えていく。

RS3のときの最終版ビルド16299のプレビュー配布は、

2017年9月22日(金)13時54分

およびRS2となった15063では、

2017年3月17日(金)18時34分

だった。つまり、前週の金曜日に作られたビルドが最終版として翌週公開されたわけである。これから類推すると、今回の最終ビルドは、2018年3月23日(金)に作られるビルドであると予想できる。毎日ビルドされているとすると、現時点の最新ビルドである17128が2018年3月18日であることから、2018年3月23日には、Build 17133となっていると考えられる。

なお、Windows Insider Previewでの最終ビルドの公開から、一般向けの配布開始までの間は3週間あるため、この間にピリオド以下の番号が増える可能性もある。

