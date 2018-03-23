デスクトップ／ノートともにAdobe Creative Cloudの必要システム構成をクリア
クリエイター向けraytrek、Adobe CC推奨モデルに第8世代インテルCoreプロセッサー搭載モデルを追加
2018年03月23日 13時30分更新
|raytrek-V Adobe CC推奨モデル ZV／raytrek-V Adobe CC推奨モデル LZ P2
サードウェーブは3月23日、クリエイター向けPCブランド「raytrek」のAdobe Creative Cloudの必要システム構成をクリアした「raytrek-V Adobe CC推奨モデル」として、第8世代インテルCoreプロセッサー搭載モデルを発売した。
「raytrek-V Adobe CC推奨モデル ZV」はCPUにインテルCore i7-8700Kを採用するデスクトップPC。32GBメモリー、500GB SSD＋2TB HDD、NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti（8GB）、DVDスーパーマルチドライブなどを装備する。価格は26万9978円。
「raytrek-V Adobe CC推奨モデル LZ P2」はインテルCore i7-8700を採用するデスクトップPC。16GBメモリー、500GB SSD＋2TB HDD、NVIDIA Quadro P2000（5GB）、DVDスーパーマルチドライブなどを装備。価格は22万2458円。
|raytrek-V Adobe CC推奨モデル VF-HEKS
「raytrek-V Adobe CC推奨モデル VF-HEKS」はCPUにインテル Core i7-8550Uを採用するノートPC。16GBメモリー、250GB SSD＋1TB HDD、15.6型（1920×1080ドット）液晶、NVIDIA GeForce MX150などを装備。価格は13万2818円。