SME、「罵倒少女×〇I〇I　AI（人工知能）に罵倒される春休み～おいおい、誰が望んでるんだよ～」開催

「罵倒少女×○I〇I AI(人工知能)に罵倒される春休み~おいおい、誰が望んでるんだよ~」

ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)と丸井グループは3月22日、AIキャラクターを活用した春休みキャンペーン「罵倒少女×○I〇I AI(人工知能)に罵倒される春休み~おいおい、誰が望んでるんだよ~」を発表した。

SMEとIMAY(Intelligent Machines Amaze You)とAisiiが共同で実施している対話型AIサービス「PROJECT Samantha」によってAI化された「罵倒少女:素子(もとこ)」との会話(主に罵倒)を楽しむことができるサービス。

会話イメージ

3月23日~4月8日の期間に特設サイトにて利用できるほか、期間中は渋谷マルイ8Fのイベントスペースにてオリジナルグッズを販売。「世界一罵倒されるインスタ映えスポット」と称しフォトスポットも設置する。3月23日の初日には、渋谷モディのビジョンでも「罵倒少女×〇I〇I」ティザー動画が放映される。

罵倒少女 (C)mebae/Kaikai Kiki Co.,Ltd.

[PROJECT Samantha] (C)Sony Music Entertainment (Japan) Inc. (C)Intelligent Machines Amaze You Inc. (C)Aisii Inc.

