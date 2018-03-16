ガレリアから「Tree of Savior」推奨4モデル

|「Tree of Savior」推奨パソコン「GXF」
サードウェーブは3月16日、ガレリアブランドからオンラインRPGゲーム「Tree of Savior」推奨パソコン「GXF」「GXT」「GMH」「GSH」4モデルを発売した。
「マーケット販売手数料割引」「キャラクター移動速度アップ」「プレミアムジェスチャー使用可能」など、12のゲーム内特典が受けられるクーポン付きパッケージ。
GXFの主なスペックは、CPUがCore i7-7700。マザーボードがH270搭載ATX。グラフィックスがGTX 1070 Ti 8GB。メモリがPC4-19200 4GB×2。ストレージがSATA 3 SSD 240GB、HDD 1TB。光学ドライブがDVDスーパーマルチ。電源が80PLUS TITANIUM Enhance 600W。OSがWindows 10 Home。価格が20万5178円。
GXTの主なスペックは、CPUがCore i7-7700。マザーボードがH270搭載ATX。グラフィックスがGTX 1060 OC 6GB。メモリがPC4-19200 4GB×2。ストレージがSATA 3 SSD 240GB、HDD 1TB。光学ドライブがDVDスーパーマルチ。電源が80PLUS TITANIUM Enhance 600W。OSがWindows 10 Home。価格が18万3578円。
GMHの主なスペックは、CPUがCore i5-7500。マザーボードがB250搭載microATX。グラフィックスがGTX 1050 Ti OC 4GB。メモリがPC4-19200 4GB×2。ストレージがSATA 3 SSD 240GB、HDD 1TB。光学ドライブがDVDスーパーマルチ。電源が80PLUS TITANIUM Enhance 600W。OSがWindows 10 Home。価格が14万5778円。
GSHの主なスペックは、CPUがCore i5-7500。マザーボードがH270搭載miniITX。グラフィックスがGTX 1050 Ti OC 4GB。メモリがPC4-19200 4GB×2。ストレージがSATA 3 SSD 240GB、HDD 1TB。光学ドライブがDVDスーパーマルチ。電源がSILVERSTONE SST-SX600-G（SFX 80PLUS GOLD 600W）。OSがWindows 10 Home。価格が15万1178円。