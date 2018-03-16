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没入感を得られる曲面液晶とともに高速リフレッシュレートやAMD FreeSync対応など機能満載

ASUS、ウルトラワイドな曲面を持つゲーミングディスプレー「ROG Strix XG35VQ」

2018年03月16日 14時00分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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ROG Strix XG35VQ

　ASUS JAPANは3月16日、ウルトラワイド曲面液晶パネルを採用したゲーミングディスプレー「ROG Strix XG35VQ」を発表。3月22日に発売する。

　解像度3440×1440ドット、曲率1800Rの35型ワイドパネルを採用。応答速度4ms、リフレッシュレート100Hzなど高速表示に対応するほか、ASUS Extreme Low Motion Blurテクノロジーにより動きの速い表示からスミアやブラーを取り除く機能、AMD FreeSync対応などのゲームに適した機能を備える。

スタンド部にはROGロゴ投影機能を備える（付属の交換カバーと取り換えることで投影内容の変更可能）　

　映像入力はDisplayPort 1.2×1、HDMI 2.0×1、HDMI 1.4×1。本体サイズはおよそ幅834.7×奥行き317.3×高さ468.3～567.2mm（スタンド含む）、重量はおよそ12.2kg。価格はオープンプライス。

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