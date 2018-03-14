オフィス系アプリなど各種ファイルを扱えるためPCとのデータのやり取りにも便利
YouTube動画を持ち歩けるiOS端末専用のmicro SDカードリーダー
2018年03月14日 16時30分更新
|「PhotoFast TubeReader」
リンクスインターナショナルは3月14日、YouTubeオフライン視聴機能を組み合わせたApple専用micro SDカードリーダー「PhotoFast TubeReader」を発表。3月24日に発売する。
Lightning端子を採用し、iPhone Xにも対応するmicro SDカードリーダー。最大400GB容量のmicro SD／micro SDHC／micro SDXCに対応する。
付属ソフト「iFiles＋」はYouTube動画のオフライン再生に加え、Office系ファイルやPDFファイルなどさまざまな形式のファイル読み込みが可能。また、Touch IDによるセキュリティー機能も備える。
対応OSはiOS 9／10／11で、iPhone Xを含むiPhone製品やiPad、iPodなどに対応。本体サイズはおよそ幅33×奥行き18×高さ9mm、重量およそ3.3g。価格は3980円。