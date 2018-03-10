「EK-Dual DDC 3.2 PWM X-TOP」、「EK-FB GA X399 GAMING RGB Monoblock ? Nickel」 EK Water Blocks DIYユーザー向けのデュアル水冷ポンプなど2製品がEK Water Blocksから 文● 山県 編集●北村／ASCII.jp

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DIY水冷パーツを取り扱うEK Water Blocksから2つの新製品。デュアル水冷ポンプ「EK-Dual DDC 3.2 PWM X-TOP」とGIGABYTE X399シリーズ向けの水冷ブロック「EK-FB GA X399 GAMING RGB Monoblock ? Nickel」が発売された。販売しているのはオリオスペック。

EK Water Blocksから発売されたDIY水冷パーツ2製品

「EK-Dual DDC 3.2 PWM X-TOP」は、EK Water Blocks製ポンプ「EK-DDC 3.2 PWM（12V PWM pump）」を直列で連結させたハイエンド水冷システム向けの製品。最大出力は従来のほぼ2倍。PWM制御に対応し、CPU温度に応じて自動的にポンプの出力を調節できる。

EK Water Blocks製ポンプ「EK-DDC 3.2 PWM（12V PWM pump）」を直列で連結させた「EK-Dual DDC 3.2 PWM X-TOP」

5.25インチベイへの搭載に対応するブラケットが付属するほか、オプションパーツを使えばリザーバータンクを搭載。一体型としても運用できる。価格は3万2054円。

「EK-FB GA X399 GAMING RGB Monoblock ? Nickel」は、GIGABYTE製X399チップセット搭載マザーボード向けの水冷ブロック。Ryzen Threadripperはもちろん、周辺の電源回路も同時に冷やす大型モデルだ。

GIGABYTE製X399チップセット搭載マザーボード向けの水冷ブロック「EK-FB GA X399 GAMING RGB Monoblock ? Nickel」

トップには冷却液が見えるアクリルカバーを装備。デジタルRGB LEDストリップを内蔵し「RGB Fusion」によるコントロールにも対応。価格は1万8587円だ。

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