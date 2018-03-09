ASRock久々の“変態”！　Threadripper対応のMicroマザーがデビュー！

ASRockから、世界初となるAMD Ryzen Threadripper対応のMicro ATXマザーボード「X399M Taichi」が発売された。小型化しつつも、こだわりのデザインがウリ。“変態”マザーボードを得意とするASRockらしい1枚だ。
|世界初となるAMD Ryzen Threadripper対応のMicro ATXマザーボード「X399M Taichi」
大きなSocket TR4がなんとも目立つ「X399M Taichi」。ATX版の「X399 Taichi」と比べると、サイズゆえに削減された部分はあるが、それでもTaichiシリーズらしいハイエンドなスペックだ。11フェーズデジタル電源回路やインテル製デュアルギガビットLAN、IEEE 802.11ac無線LAN+Bluetooth、3基のM.2スロットなどを備える。
|Socket TR4がなんとも目立つ「X399M Taichi」。さすがにDDR4メモリスロットは8→4に削減されている
そのほか主なスペックは、高耐久の拡張スロットがPCI Express(3.0) x16×3。メモリーは、DDR4 DIMM×4(DDR4-3600+(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133、ECC対応/最大64GB)。
|11フェーズデジタル電源回路は健在。Ryzen Threadripperも安定運用できる
価格は5万544円。パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ツクモパソコン本店、ツクモDOS/Vパソコン館、TSUKUMO eX.で販売中だ。