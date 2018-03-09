このページの本文へ

ASRock「X399M Taichi」

ASRock久々の“変態”！　Threadripper対応のMicroマザーがデビュー！

2018年03月09日 23時18分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ASRockから、世界初となるAMD Ryzen Threadripper対応のMicro ATXマザーボード「X399M Taichi」が発売された。小型化しつつも、こだわりのデザインがウリ。“変態”マザーボードを得意とするASRockらしい1枚だ。

世界初となるAMD Ryzen Threadripper対応のMicro ATXマザーボード「X399M Taichi」

　大きなSocket TR4がなんとも目立つ「X399M Taichi」。ATX版の「X399 Taichi」と比べると、サイズゆえに削減された部分はあるが、それでもTaichiシリーズらしいハイエンドなスペックだ。11フェーズデジタル電源回路やインテル製デュアルギガビットLAN、IEEE 802.11ac無線LAN+Bluetooth、3基のM.2スロットなどを備える。

Socket TR4がなんとも目立つ「X399M Taichi」。さすがにDDR4メモリスロットは8→4に削減されている

　そのほか主なスペックは、高耐久の拡張スロットがPCI Express(3.0) x16×3。メモリーは、DDR4 DIMM×4(DDR4-3600+(OC)/3200(OC)/2933(OC)/2667/2400/2133、ECC対応/最大64GB)。

11フェーズデジタル電源回路は健在。Ryzen Threadripperも安定運用できる

　価格は5万544円。パソコンショップアーク、パソコン工房 秋葉原 BUY MORE店、ツクモパソコン本店、ツクモDOS/Vパソコン館、TSUKUMO eX.で販売中だ。

【関連サイト】

【取材協力】

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

最新記事
ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

デル株式会社

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中