最大配信時間は60分から360分に： ニコ生スマホ配信高画質化 450p相当に 文● G. Raymond

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ドワンゴが5日、スマートフォン向けのライブ配信アプリ「【配信専用】ニコニコ生放送」をVer.2.0.0に更新。ライブ動画（生放送）配信時のビットレートを最大2Mbps（450p相当）に上げ、1回あたりの配信時間を60分から360分に長くした。同社では昨年11月にPC版ニコニコ生放送の配信サーバーを新設備に移行し、高画質化に対応した。今回スマホアプリ版でもサーバーを移行した形。

●変更点

・配信画質が最大2Mbps、450p相当に

・niconicoアプリ（iOS/Android）で視聴時の映像遅延が軽減

・配信時間（1番組あたり）が6時間に拡張

※デフォルト時間。延長機能なし

・PCのHTML5プレーヤー、スマホブラウザでも視聴可能に

・iPhone X対応（iOSのみ）

・対応OSバージョンをiOS9.0 以上に変更（iOSのみ）

・iPhone5、iPhone5cを含む一部の端末が非サポート端末に（iOSのみ）

・今まで配信ができなかった一部の端末で配信可能に（Androidのみ）

・対応OSバージョンをAndroid 4.4 以上に（Androidのみ）

・不具合修正と機能改善

【配信専用】ニコニコ生放送

アプリ名： 【配信専用】ニコニコ生放送

対応OS： iOS 9.0 以上 Android 4.4以上

販売元： Dwango Co., Ltd.

iOS https://itunes.apple.com/jp/app/opener-open-links-in-apps/id1151316513?mt=8

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dwango.nicolivebroadcaster&hl=ja

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