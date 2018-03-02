CD5枚組で全211曲：
「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」サントラ発売！
任天堂が2日、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」オリジナルサウンドトラックを発表しました。4月25日発売で、価格は初回数量限定生産盤が7560円、通常版が5400円。
CD5枚組で全211曲。追加ダウンロードコンテンツまでを含めたゲーム中のBGMやSEのほか、ゲーム中には実装していない「2014 E3 Trailer BGM」、「Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer BGM」の2曲をボーナストラックとして収録します。ブックレット（初回数量限定生産盤 / 通常盤共通）には同作サウンドスタッフによる座談会も掲載。
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|初回盤三方背カートンケース
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|初回盤デジパック
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|初回盤同梱PLAYBUTTON（缶バッジ型音楽プレイヤー）
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|通常盤デジパック
収録曲の一覧は日本コロムビアの販売ページで確認可能。一部は試聴もできます。
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|収録曲の一部
初回限定盤はトールサイズデジパック仕様。三方背カートンケースで、オリジナルクリアファイルを封入。また、缶バッジ型の本体にイヤフォンを接続すると収録曲を聴ける携帯型デジタルオーディオプレーヤー「PLAYBUTTON（プレイボタン）」を特典として同梱します。通勤・通学や外出時などに、手軽に装着してゼルダの音楽を楽しめるそうです。
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|プレイボタン
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|プレイボタンに収録されている「ゼルダの伝説 FIELD MUSIC COLLECTION」楽曲一覧
商品概要
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド オリジナルサウンドトラック
2018年4月25日発売
【初回数量限定生産盤】COCX-40313～7（CD5枚＋プレイボタン） 7560円
・トールサイズデジパック仕様
・三方背カートンケース
・PLAYBUTTON（缶バッジ型音楽プレイヤー）
『ゼルダの伝説 FIELD MUSIC COLLECTION』同梱
・オリジナルクリアファイル封入
【通常盤】COCX-40308～12（CD5枚組） 5400円
©Nintendo
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