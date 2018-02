スクウェア・エニックスは2月28日、SteamでPC版「クロノ・トリガー」を発売。操作性だけではなく、グラフィックやサウンドもリニューアルした。価格は1944円。

「ドラゴンクエスト」の堀井雄二氏と「ドラゴンボール」の鳥山明氏と、「ファイナルファンタジー」の開発スタッフというドリームプロジェクトから生まれた名作RPG。「現代/中世/未来/原始/古代」と時代を駆け巡りながらストーリーが展開する。

2008年のリメイク版から追加された「次元のゆがみ」と「竜の聖域」を収録。クロノ・トリガーの決定版となるタイトルだという。対応OSはWindows 7/8/8.1/10。

© 1995, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Illustration: © 1995 BIRD STUDIO / SHUEISHA Story and Screenplay: © 1995, 2008 ARMOR PROJECT / SQUARE ENIX

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています