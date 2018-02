ファーウェイの次期フラグシップは「HUAWEI P20」！ 3/27にパリで発表

ファーウェイは、25日(現地時間)に開催した発表会において、次期フラグシップ機「HUAWEI P20」シリーズを3月27日にパリで発表することを予告した。

プレゼンテーション時に表示されたメッセージは「SEE MOOORE WITH AI」というもの。3つの「OOO」に色が付いていることから、ウワサになっているトリプルレンズに、HUAWEI Mate 10 ProでもアピールされたAI対応についても、なんらかの機能が搭載されることが期待できる。

From the architecture of Barcelona to the romance of Paris, the #HUAWEI journey continues. Mark your calendar and join us live from Paris on 27th March to meet the #HUAWEIP20... #HUAWEIMWC2018 #MWC18 #SeeMooore pic.twitter.com/hZAKXxpjGw