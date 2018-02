【速報】ファーウェイ、フルタッチ対応の超狭額縁13.9型ノート「HUAWEI MateBook X Pro」発表

ファーウェイは、25日午後(現地時間)にスペイン・バルセロナで発表会を開催。フルタッチ対応で超狭額縁の13.9型ノートPC「MateBook X Pro」を発表した。

Life now borderless. The world’s first FullView Touch-screen notebook. Maximise your vision with a 91% screen-to-body ratio on the #HUAWEIMateBookXPro . #NewHorizons #HUAWEIMWC2018 #MWC18 pic.twitter.com/QeZga40S81

また、Androidタブレット「MediaPad M5」「MediaPad M5 Pro」も合わせて発表されている。MediaPad M5 Proは、4096段階の筆圧感知に対応したペン入力に対応するほか、キーボードカバーとの組み合わせで2in1 PCのような使い方が可能。HUAWEI Mate 10 Proでも対応したPCモードにより、マルチウィンドウで複数アプリを立ち上げるなど、Windowsノートのような使い方が可能としている。

発表会の詳細については後ほどお届け予定。

Switch from tablet to desktop with ease. With desktop view, multitasking and a file management system you can enjoy a 2 in 1 PC experience on the #HUAWEIMediaPadM5 Pro. #NewHorizons #HUAWEIMWC2018 #MWC18 pic.twitter.com/5eTahldQa7