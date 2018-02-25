格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第167回
【格安スマホまとめ】gooのスマホ新機種はWiko製、トーンモバイルがiPhone用の単体SIM
2018年02月25日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はgooのスマホの新機種が登場。Wiko製で、デュアルのインカメラにnanoSIM×2＋microSDのトリプルスロットが特徴。また、主に子供やシニアに向けた格安スマホを展開するトーンモバイルが、iPhone用の単体SIMを開始した。
|18：9の縦長ディスプレーを搭載した「g08」。ミドルクラスのモデルながら、DSDS対応やインカメラがデュアルなどの特徴を持つ
またまたお買い得な”gooのスマホ”最新機種はWiko製
OCNの音声SIMの契約で税抜6800円
さまざまなメーカーの特徴的なSIMフリースマホを、自社のECサイト「goo Simseller」を中心に提供しているNTTレゾナントの“gooのスマホ”。第8弾モデルの「g08」は、初のWiko製端末を採用した。
|ミドルクラスでも18：9の縦長ディスプレーの採用例が増えてきた
Wikoはフランスに本社を置き、欧州圏でシェアを獲得しているメーカー。g08は、昨年12月に登場した「View」と比較的近く、さらに上位に位置づけられるモデルとなる。主なスペックは、18：9の5.7型IPS液晶（720×1440ドット）、Snapdragon 430（1.4GHz＋1.1GHz、オクタコア）、4GBメモリー、64GBストレージ、16メガカメラ（イン20メガ＋8メガ）、3000mAhバッテリー、指紋センサー、Android 7.1など。
特長はデュアルのインカメラで、これは標準（20メガ）＋広角（8メガ）の組み合わせ。また、ネットワーク面では国内主要3キャリアのVoLTEをサポートするほか、DSDS対応で、しかもnanoSIM×2とは別にmicroSDスロットが用意される。
|筐体はメタル調でシンプルながら安っぽさはなく、無個性でもないのが魅力的。トリプルスロット仕様なのもDSDSを常用しようと考えているユーザーにはうれしい
気になる価格は、単体では税抜2万5800円だが、OCN モバイル ONEの音声SIM契約が前提の「らくらくセット」で、なんと税抜6800円（3月26日まで）。「らくらくセット」の音声SIMの最低利用期間は6ヵ月（違約金は8000円）となっている。
見守り機能が充実したトーンモバイルが
iPhoneでも同様の機能を可能にしたSIMを税抜月1500円で
低年齢層、シニア層のユーザーにターゲットを絞り、独自のAndroidスマホ＋SIM＋ネットワーク制御のセット提供で、強力なフィルタリング機能や見守り機能、サポートを実現しているトーンモバイル。他社のMVNOとは明白に異なる特色を持つので、本連載で取り上げる機会は少ないが、500～600kbpsのデータ通信が原則使い放題で税抜月1000円など、サービス内容もなかなか魅力的である。
|スマホ＋SIMセットで独自の子供＆シニア向けサービスを展開していたトーンモバイルが、同様のサービスをiPhone向けの単体SIMでも開始する
ただ、日本では中学、高校と年齢が上がるにしたがい、子供もiPhoneを持ちたいと考える傾向が高まる。そこで4月上旬にトーンモバイルが開始するのが（予約受付は開始）、iPhone向けの単体SIM「TONE SIM（for iPhone）」（税抜月1500円）だ。
このSIMでは、iOSのモバイルデバイス管理機能と専用アプリの組み合わせで、前述のフィルタリング機能や見守り機能などを実現する。具体的には、保護者側のアプリから、現在位置や1日の移動、利用状況のレポート確認などが可能。また、勝手に子供が端末をリセットした場合はモバイル通信が不可になるなど、ネットワークの制御を含めた同社の技術により、キャリアのフィルタリングサービスより強力であるとする。
|ドコモ版、もしくはSIMロック解除されたiPhoneに専用アプリをインストールし、SIMを挿すだけで、プロファイルがダウンロードされ、しっかりと保護者がリモート管理できるiPhoneとなる
そのほかのサービス内容は、基本的に従来のトーンモバイルと同じ。提供されるSIMはデータSIMで（音声SIMもオプション追加で可）、500～600kbpsのデータ通信が使い放題。050番号のIP電話機能が標準で付いており、1回10分までの通話定額オプションも税抜月500円。高速データ通信の追加は1GBあたり税抜350円となっている。
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|＋月1058円でYouTubeなど
|―
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|972円
|初期費用
|3672円
|3665円
|3665円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|
972円
／500MB
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|
1日／
650MB
|
カウント
フリー
|LINE
|LINE、Twitter、Facebook、Instagram
|―
|
主要SNS
(月270円)
|別プランあり
|―
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|公衆Wi-Fi
|月216円
|○
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|UQ mobile データ高速プラン
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA
au 4G LTE
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|1058円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3678円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|
216円
／100MB
540円
／500MB
|通信制御
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|○
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|BIGLOBEモバイル
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|
6ギガ
プラン
|
12ギガ
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月12GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|2916円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|324円／100MB
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|―
|＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○（129円）
au網はSMS付きのみ
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|b-mobile
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
MAX
データ専用
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
|
b-mobile
S 190
PadSIM
|おかわりSIM
|通信網
|ソフトバンク 3G/4G
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
月100MB
～10GB
|月1～5GB
|月5GB
|月25GB
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|
205～
3985円
|
540～
1620円
|1566円
|2570円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円
|1GBまで540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|
3日／
360MB
（低速時）
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
3日／
300MB
（低速時）
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|
対応ゲーム、SNSなど
(月540円)
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし（SIM削除に3240円）
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA
au 4G LTE
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3665円
|3678円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|
LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円、年内無料)
|別プランあり
|―
|―
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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