【格安スマホまとめ】gooのスマホ新機種はWiko製、トーンモバイルがiPhone用の単体SIM

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はgooのスマホの新機種が登場。Wiko製で、デュアルのインカメラにnanoSIM×2＋microSDのトリプルスロットが特徴。また、主に子供やシニアに向けた格安スマホを展開するトーンモバイルが、iPhone用の単体SIMを開始した。

18：9の縦長ディスプレーを搭載した「g08」。ミドルクラスのモデルながら、DSDS対応やインカメラがデュアルなどの特徴を持つ

またまたお買い得な”gooのスマホ”最新機種はWiko製

OCNの音声SIMの契約で税抜6800円

さまざまなメーカーの特徴的なSIMフリースマホを、自社のECサイト「goo Simseller」を中心に提供しているNTTレゾナントの“gooのスマホ”。第8弾モデルの「g08」は、初のWiko製端末を採用した。

Wikoはフランスに本社を置き、欧州圏でシェアを獲得しているメーカー。g08は、昨年12月に登場した「View」と比較的近く、さらに上位に位置づけられるモデルとなる。主なスペックは、18：9の5.7型IPS液晶（720×1440ドット）、Snapdragon 430（1.4GHz＋1.1GHz、オクタコア）、4GBメモリー、64GBストレージ、16メガカメラ（イン20メガ＋8メガ）、3000mAhバッテリー、指紋センサー、Android 7.1など。

特長はデュアルのインカメラで、これは標準（20メガ）＋広角（8メガ）の組み合わせ。また、ネットワーク面では国内主要3キャリアのVoLTEをサポートするほか、DSDS対応で、しかもnanoSIM×2とは別にmicroSDスロットが用意される。

気になる価格は、単体では税抜2万5800円だが、OCN モバイル ONEの音声SIM契約が前提の「らくらくセット」で、なんと税抜6800円（3月26日まで）。「らくらくセット」の音声SIMの最低利用期間は6ヵ月（違約金は8000円）となっている。

見守り機能が充実したトーンモバイルが

iPhoneでも同様の機能を可能にしたSIMを税抜月1500円で

低年齢層、シニア層のユーザーにターゲットを絞り、独自のAndroidスマホ＋SIM＋ネットワーク制御のセット提供で、強力なフィルタリング機能や見守り機能、サポートを実現しているトーンモバイル。他社のMVNOとは明白に異なる特色を持つので、本連載で取り上げる機会は少ないが、500～600kbpsのデータ通信が原則使い放題で税抜月1000円など、サービス内容もなかなか魅力的である。

ただ、日本では中学、高校と年齢が上がるにしたがい、子供もiPhoneを持ちたいと考える傾向が高まる。そこで4月上旬にトーンモバイルが開始するのが（予約受付は開始）、iPhone向けの単体SIM「TONE SIM（for iPhone）」（税抜月1500円）だ。

このSIMでは、iOSのモバイルデバイス管理機能と専用アプリの組み合わせで、前述のフィルタリング機能や見守り機能などを実現する。具体的には、保護者側のアプリから、現在位置や1日の移動、利用状況のレポート確認などが可能。また、勝手に子供が端末をリセットした場合はモバイル通信が不可になるなど、ネットワークの制御を含めた同社の技術により、キャリアのフィルタリングサービスより強力であるとする。

そのほかのサービス内容は、基本的に従来のトーンモバイルと同じ。提供されるSIMはデータSIMで（音声SIMもオプション追加で可）、500～600kbpsのデータ通信が使い放題。050番号のIP電話機能が標準で付いており、1回10分までの通話定額オプションも税抜月500円。高速データ通信の追加は1GBあたり税抜350円となっている。

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど ― ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン ニフティ

NifMo

3GBプラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 972円 初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 972円

／500MB

通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB 1日／

650MB カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram ― 主要SNS

(月270円) 別プランあり ― SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） 公衆Wi-Fi 月216円 ○ × × ○ 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB UQ mobile データ高速プラン 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA

au 4G LTE Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 1058円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 216円

／100MB

540円

／500MB 通信制御 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB 3日／

6GB カウント

フリー ― ― ― ― SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × ○ 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBEモバイル 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ― ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○（129円）

au網はSMS付きのみ 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

MAX

データ専用 U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB b-mobile

S 190

PadSIM おかわりSIM 通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA 高速通信

通信量 月100MB

～10GB 月1～5GB 月5GB 月25GB 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 205～

3985円 540～

1620円 1566円 2570円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円 1GBまで540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 3日／

360MB

（低速時） 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー ― ― ― ― 対応ゲーム、SNSなど

(月540円) SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA

au 4G LTE Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー LINE、Twitter、Facebook、Instagram

(月270円、年内無料) 別プランあり ― ― SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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