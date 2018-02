MWC直前勝手予測！ XperiaにGalaxy、ファーウェイ、ZenFoneの新スマホ登場か

2月26日(現地時間)から、スペイン・バルセロナで開催されるモバイル業界最大のイベント「Mobile World Congress 2018」。毎年ここに合わせて、各メーカーは新製品や新技術を大々的に発表する。

ASCII.jpでも現地にスタッフを派遣し、速報やレポートをお届けする予定だが、まず本記事では登場の可能性がある新スマホについて、ティザーサイトや噂レベルの情報から、直前勝手予測としてまとめて紹介する。

世界的には最注目……とはならないが、ASCII読者の一番多くが気にしているのは、やはりソニーモバイルのXperiaシリーズだろう。

MWCでは2016年、2017年と、国内キャリアから夏モデルとして発売されるフラグシップ機を発表しており、今年も同じになる可能性が考えられる。もちろんスマホではなく、スマートプロダクト系の何かというのもありえるが……。

ちなみに公式Twitterには上のツイートとティザー動画が投稿されており、2月26日になんらか発表されるはず。Xperia XZ1のアップデートモデルになるのか(とすると、XZ2?)、完全新モデルなのか、もしくはスマホは無いのか、いずれにしても期待して待ちたい。

2017年のMWCはバッテリー問題の余波もあり、AndroidとWindowsのタブレットの発表と微妙な感じだったサムスン電子だが、今年はGalaxy S9の大々的な発表でほぼ確実だろう。なにしろティザーサイトや動画には大きな「9」を表示するのである。

注目点としては、S8と同じく、S9とS9+の2モデル構成になるのか、外観やデザインはどうなるのか(指紋センサーの位置も)などだが、ティザー動画でハッキリとアピールされているのはカメラだ(アニ文字っぽいものも見られるが)。

動画の冒頭ではレンズの内部を映して、絞りの動きを見せていることからも、同様の機構がスマホに組み込まれる可能性が推測できる。また、Galaxy Note8に続いて、デュアルカメラ採用も予想できる。発表会は会期前日の25日18時~(日本では26日2時~)。ライブ配信も予定されている。

つづいては、最近のMWCではサムスンとともに主役的存在のファーウェイ。2017年はフラグシップの「HUAWEI P10」、2016年はWindows PCの「MateBook」を発表している(「HUAWEI P9」は4月にロンドンで発表)。というわけで、スマホとPC、どちらもありえる……と言いたいところだが、ファーウェイ・ジャパンのトップページにも登場した画像を見てもらえればわかるように、ノートPCの新機種の可能性が高そうだ。

上に見えるのがクラムシェル型、下は2in1っぽいので、「MateBook X」「MateBook E」両シリーズに第8世代Coreプロセッサーが搭載される、順当な進化と考えるのが自然だがどうなるだろうか。トリプルカメラ搭載とも噂される「HUAWEI P11」(HUAWEI P20?)は、また別の機会か、もしくはMWCでもなんらかのチョイ出しがあるかも。というわけで編集部的に要注目なのは変わらない。発表会は現地25日14時~(日本では25日22時~)。

Ready to discover #NewHorizons? A different perspective is coming... 25.02.18. Barcelona. #HUAWEIMWC2018 pic.twitter.com/oLirM4ye19