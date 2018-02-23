Amazonセール速報：エレコムの大容量モバイルバッテリーが1199円！

Amazon.co.jpでは、「エレコムのWiFiルーター、モバイルバッテリーなどがお買い得に」キャンペーンを実施する。
2月25日の0時から23時59分までのあいだ、エレコム製のモバイルバッテリーやWi-Fiルーター、Bluetoothイヤフォンなどがキャンペーン価格で販売されるというもの。対象製品の一例は以下の通り。
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|エレコム モバイルバッテリー 11200mAh 4.4A出力 USBポート×2 大容量 【iPhone&iPad&Android&IQOS対応】 ホワイト DE-M01L11244WHA
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|エレコム Bluetooth ブルートゥース イヤホン ワイヤレス 迫力の重低音 フラットケーブル リモコンマイク付 GrandBass 1年間保証 ブラック LBT-HPC40ECBK
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|エレコム WiFi ルーター 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps iPhone8 / iPhone X 対応 トレンドマイクロセキュリティ WRC-2533GHBK2TA
PCやスマートフォン周辺機器の定番とも言えるエレコムの製品を安価に手に入れるチャンス！ 目当ての製品がある読者は、2月25日のキャンペーン開始にそなえよう！