MRヘッドセットってVIVEとかOculusと何が違うの？
3/3秋葉原でアスキー初のMRイベントを開催！「Windows Mixed Reality」を超わかりやすく解説＆体験
2018年02月23日 10時00分更新
どもどもジサトライッペイです。3月3日（土）、東京・秋葉原「パソコン工房 AKIBA STARTUP」にて、なんとアスキー初のMRイベント「私を仮想空間に連れてって！MRヘッドセットのココがスゴイ」をやっちゃいます！ アスキーの自作PC大好き集団、自作虎の巻こと「ジサトラ」からVRスペシャリストを自称するハッチとMCつばさが出演します。お近くの方はぜひお立ち寄りください。マイクロソフトが提唱する次世代体験「Windows Mixed Reality」対応MRヘッドセットについて、日本一わかりやすく解説する予定です！
▽開催概要
日時： 2018年3月3日（土）13:00～17:00
会場： パソコン工房 AKIBA STARTUP（〒101-0021 東京都千代田区外神田3丁目13-3）
参加費：無料
▽トークセッションスケジュール
1）13:00～ アスキー編集部 ジサトラハッチ（@h_hachioka）/ジサトラつばさ（@tsubasa_desu）
2）14:00～ 日本マイクロソフト株式会社 Windows デバイス＆Office戦略本部 森洋孝 様
3）15:00～ NVIDIA コンスーマーマーケティング 澤井理紀 様
4）16:00～ 株式会社エルザジャパン 三好正行 様
5）16:30～ 今日のまとめ
■関連サイト
Windows Mixed Reality
パソコン工房 AKIBA STARTUP店
ASCII×VR