グッドスマイルレーシング、ワンフェスで2018年の全チーム体制を発表！

初音ミク レーシングバージョン「レーシングミク」がデザインされたマシンで、日本最高峰の自動車レース「SUPER GT」に参戦し続ける「GOODSMILE RACING & TeamUKYO」。昨年は初音ミク10周年、GT参戦10シーズンという節目をチャンピオンという最高の結果で終えた。

2018年も参戦することはすでに発表されていたが、18日に幕張メッセで開催された「ワンダーフェスティバル2018[冬]」内における「WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 27」(グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーのブース)のステージにて、参戦マシン「Mercedes-AMG GT3」のカラーリングと、チームのレースクイーン「レーシングミクサポーターズ 2018」を発表し、今季の体制をすべてディスクローズした。

チーム体制はすでに昨年末の同チーム忘年会「10th Seasons Grand Finale」で発表されており、エントラント代表は安藝貴範氏(グッドスマイルカンパニー代表)、チーム監督は片山右京氏(TeamUKYO代表)、ドライバーはチャンピオンコンビの谷口信輝選手と片岡龍也選手、参戦マシンはMercedes-Benz AMG GT3を引き続き使用するという盤石の体制を維持。残すところはレースクイーンである「レーシングミクサポーターズ」と参戦マシンのカラーリングだけと、ワンフェスのステージに注目が集まっていた。

ステージ上で、レーシングミクサポーターズは昨年から引き続き荒井つかささん、鈴菜さん、宮越愛恵さんの3人が続投し、昨年末に惜しまれつつもレースクイーン引退を表明した山村ケレールさんと入れ替わりでニューフェイスの香月わかなさんの加入が発表され。例年どおり、荒井つかささんが今季のコスチュームに身を包み登場すると、歓声が沸き起こった。

そして今年のマシンがアンヴェールされ、待望のデザインがお披露目された。今季レーシングミクのイラストを担当するのは「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」などで有名なかんざきひろさん、そして2018年のチームテーマ曲「Rennfahrer feat. Hatsune Miku) music by HSP」を担当するのは鼻そうめんP。実はかんざきひろさんの別名義だったりする。イラストとテーマ曲を同時に担当するのは歴代初の試みだ。

最後に、鈴鹿1000kmに変わって開催される「第47回サマーエンデュランス鈴鹿10時間耐久レース」、通称テンエイチに参戦するマシンカラーリングも公開された。昨年はスパ・フランコルシャン24時間レースに出場したが、今年は鈴鹿の耐久レースに参戦(しかも小林可夢偉選手もドライバーとして加入!)。2カテゴリーにエントリーと、チームもファンも忙しい1年になりそうだ。

今回の発表をうけて、今季のチーム体制は以下となる。

グッドスマイルレーシングといえば、「ファンと共に走るレーシングチーム」をコンセプトに、参戦当初から個人スポンサーを募集していることでも有名だ。グッドスマイルカンパニーとマックスファクトリーの人気フィギュアシリーズ「ねんどろいど」と「figma」が特典に付く個人スポンサーコースは、ここでしか手に入らないフィギュアやグッズが盛りだくさんであり、毎年多くの個人スポンサーがチームを支えている。

個人スポンサーの申し込みはこちらから。

(C)かんざきひろ / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト costume design by kome100tte