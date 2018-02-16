M.2接続の250GB SSDと1TB HDD搭載、メモリーも32GBと大容量
Core i9-7920XとGTX 1080 Ti搭載、Mini-ITXのハイエンドゲーミングPC
2018年02月16日 08時00分更新
|「LEVEL-CR29-LCi9SX-XNVI」
ユニットコムは2月16日、Core XプロセッサーとGeForce GTX 1080 Tiを搭載するコンパクトゲーミングパソコン「LEVEL-CR29-LCi9SX-XNVI」の販売を開始した。iiyamaPC LEVEL∞のC-Classで、およそ幅177×奥行388×高さ296mmのMini-ITXケースを採用している。
LEVEL-CR29-LCi9SX-XNVIは、Core i9-7920X（2.9GHz）、GeForce GTX 1080 Ti（11GB GDDR5X）、X299チップセット、32GBメモリー、250GB SSD（M.2接続／NVMe接続）、1TB HDDという構成だ。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用する。電源は700Wで、80PLUS GOLD認証を取得している。価格は41万5778円。