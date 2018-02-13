サイコム「Raven Ridge」APU搭載新デスクトップ2機種

サイコムは2月13日、AMD製新APU搭載の2製品を発売した。価格はATXミドルタワー「Radiant GZ2600B350AG」が6万4620円から、MicroATXミニタワー「Radiant VX2600B350AG」が5万3910円から。
「Raven Ridge」アーキテクチャー世代のAPUを搭載。CPUクーラーにケースはどちらもFractal Design製をベースにしたオリジナルモデルを採用するほか、AMD純正 Wraith Stealth CPUクーラー、SilverStone SST-ET550-B電源（550W／80PLUS Bronze）を搭載する。
Radiant GZ2600B350AGの主な仕様は、マザーボードがASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4（AMD B350）。メモリーがDDR4-2400 8GB（メジャーチップ・8層基板／4GB×2枚Dual Channel）。ストレージがTOSHIBA DT01ACA050 HDD 500GB（7200rpm 32MB）光学ドライブはASUS DRW-24D5MT（書込みソフト付き）。グラフィックスはオンボード。LANは1000BASE T／オンボード。OSはオプションにてWindows10各種選択可能。
Radiant VX2600B350AGの主な仕様は、マザーボードがASRock AB350M Pro4（AMD B350）。メモリーがDDR4-2400 4GB（メジャーチップ・8層基板／Single Channel）。ストレージがTOSHIBA DT01ACA050 HDD 500GB（7200rpm 32MB）光学ドライブはASUS DRW-24D5MT（書込みソフト付き）。グラフィックスはオンボード。LANは1000BASE T／オンボード。OSはオプションにてWindows10各種選択可能。