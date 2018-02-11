【格安スマホまとめ】ファーウェイが2万円台で縦長＆デュアルカメラの新製品、FREETELも新スマホ発表

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はSIMフリースマホの新製品が2メーカーから登場。まずファーウェイは2万円台半ばの価格で、縦長画面＆デュアルカメラのミドルクラスの製品を発売。また、新生FREETELも新スマホ2製品を発表している。

コスパがスゴすぎる「HUAWEI nova lite 2」

このコスパには脱帽!? 縦長画面＆ダブルレンズで2万円台

ファーウェイ「HUAWEI nova lite 2」

ミドルクラスに位置づけられる2万円台のSIMフリースマホは、ファーウェイの「HUAWEI P10 lite」「HUAWEI nova lite」が長らく人気モデルとなっているが、後者の後継機となる「HUAWEI nova lite 2」が発表された。今回も原則的にMVNOからのセット販売限定モデルとなる。

市場予想価格は税抜2万5980円と、価格自体は前モデルから若干上がっているが、その中身は相当に強力。ハイエンド機を中心に現在のトレンドになっている18：9の縦長ディスプレーを採用。画面サイズは5.65型（1080×2160ドット）で表示領域が拡大されつつ、額縁がいずれも小さいことで、縦横ともにサイズは5.2型クラスに留まっている。

また、注目がカメラ。ファーウェイ製の上位モデルではおなじみのデュアルカメラを搭載しているのだ。Leicaなどのブランドはつかないものの13メガ＋2メガの組み合わせで（後者は被写体深度測定用）、背景をきれいにボケさせられるワイドアパーチャ撮影などに対応している。

そのほかのスペックも、オクタコアのKirin 659（2.36GHz＋1.7GHz）、3GBメモリー、32GBストレージ、3000mAhバッテリー、Android 8.0と十分なもの。DSDSとau VoLTEには対応しないが、このクラスでは圧倒的なコスパで人気モデルとなるのは必至だろう。

新生FREETELが新製品「REI 2 Dual」「Priori 5」を発表

自社開発・設計というオリジナルモデル

FREETEL（プラスワン・マーケティング）は、昨年後半から今年初頭にかけて、MVNO事業の楽天への売却、端末事業が残された本体の事業再生手続開始、端末事業とFREETELブランドのMAYA SYSTEMへの譲渡と、経営難による大きな動きが続いた。そんな中、MAYA SYSTEMの元で再始動した新生FREETELが、新製品発表会を開催した（すでに旧モデルのサポートも再開されている）。

今回発表されたのは「REI 2 Dual」と「Priori 5」の2機種。FREETEL側も開発に関与していたとは言え、基本はODMからの提案を元に作られていた従来端末とは異なり、今回はFREETEL側が自社で開発・設計を行なったオリジナル端末という（製造自体はEMSに委託）。またユーザーの声を受けて、SoCはMediaTek製でなく、Snapdragonが採用されている。

REI 2は税抜3万6800円のミドル～ミドルハイクラスの端末で、“Dual”の製品名からもわかるように、リアのデュアルカメラが特徴。13メガ×2でRGB＋モノクロの組み合わせで、キレイなボケに加えて、夜景での高い質感の写真が売りという。

他のスペックはフルHD解像度の5.5型液晶、Snapdragon 625（2GHz、オクタコア）、4GBメモリー、64GBストレージ、3300mAhバッテリー、指紋センサー、Android 7.1など。auを含む国内3キャリアの主要バンドをサポートし、DSDSやVoLTE、2波のキャリアアグリゲーションにも対応する。

一方のPriori 5は、税抜1万6800円とエントリークラスの端末。スペック的にもHD解像度の5型液晶、Snapdrgaon 210（1.1GHz、クアッドコア）、2GBメモリー、16GBストレージ、8メガカメラ（イン5メガ）、2300mAhバッテリー、Android 7.1などと決して高くないが、背面カバーが外れてバッテリー交換が可能なほか、DSDSに対応。しかもnanoSIM×2とは別にmicroSDスロットがあるのはうれしい点だ。

goo SimsellerもiPhone 6sのリファビッシュ品を発売

SIMセットで税抜3万6800円～

NTTレゾナントが運営する格安スマホの販売サイト「goo Simseller」が、iPhone 6sのリファビッシュ品（メーカー認定整備品）の販売を開始した。音声SIMの契約が必須（最低利用期間は6ヵ月）で、一括購入時に16GBモデルが税抜3万6800円、64GBモデルが税抜4万9800円。記事執筆時点ではカラバリはゴールドのみの取り扱い。

リファビッシュ品は、アップルの品質基準を満たした整備品で、新品と同様にアップルによる1年間の保証も提供されている。春商戦に合わせてか、ここに来て再びiPhoneのリファビッシュ品を扱うMVNOが増えてきたという印象だ。

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど ― ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン ニフティ

NifMo

3GBプラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 972円 初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 972円

／500MB

通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB 1日／

650MB カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram ― 主要SNS

(月270円) 別プランあり ― SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） 公衆Wi-Fi × ○ × × ○ 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB UQ mobile データ高速プラン 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 1058円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 216円

／100MB

540円

／500MB 通信制御 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB 3日／

6GB カウント

フリー ― ― ― ― SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × ○ 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBEモバイル 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ― ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○（129円）

au網はSMS付きのみ 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB b-mobile

S 190

PadSIM おかわりSIM 通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA 高速通信

通信量 月100MB

～10GB 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 205～

3985円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 100MBまで205円、1GBまで583円、1GBごとに＋378円 1GBまで540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 3日／

360MB

（低速時） 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー ― ― ― ― 対応ゲーム、SNSなど

(月540円) SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー LINE、Twitter、Facebook、Instagram

(月270円、年内無料) 別プランあり ― ― SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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