シャープは2月7日から8日にかけて「​​シャープ Business ソリューションフェア​大阪」を開催する。

1日目にはシャープのビジネスソリューション事業本部、システムソリューション事業部の事業部長である木田 裕士氏による講演「急げ！経営に大きなインパクトを与えるリスク対策～セキュアな職場づくりのご提案～」や、「シャープのビジュアルソリューションの取り組み」などセミナーを行なう。

2日目にはシャープの健康・環境システム事業本部、PCI BtoB販売推進部の部長である遠山 和彦氏による講演「業務用プラズマクラスターによる空気環境ソリューション～医療・介護施設、工場な最新事例をご紹介～」や、「もっと効率よくお店の魅力を伝えたい！デジタルサイネージの最新事情をご紹介」といったセミナーなど、様々なイベントを用意している。

また、講演会では外部講師も壇上する。

シャープ ビジネスソリューション事業本部 システムソリューション事業部 事業部長 木田 裕士氏

大阪サッカークラブ チーム統括部フットボールオペレーショングループ 部長 森島 寛晃氏

元衆議院議員 実業家／投資家 杉村 太蔵氏

女優 戸板女子短期大学客員教授 菊池 桃子氏

シャープ 健康・環境システム事業本部 PCI BtoB販売推進部 部長 遠山 和彦氏

元北海道日本ハムファイターズ代表取締役社長 ホットファクトリー取締役ホンダエスティーロ本部長 藤井 純一氏

メンタリスト新潟リハビリテーション大学特任教授 Mentalist DaiGo氏

執事 日本バトラー＆コンシェルジュ 代表取締役社長 新井 直之氏

開催日程は9時30分～17時30分（受付17時まで）、会場はヤンマースタジアム長居（大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1）。参加費は無料。

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