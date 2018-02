どんどん時代の波に乗った商品をやらなくてはだめだ――追悼・元シャープ副社長佐々木正氏

シャープで電卓の小型化や液晶にかかわった日本のエレクトロニクスの恩人の1人である佐々木正氏が、2018年1月31日に亡くなられた。2002年にインタビューさせていただき『月刊アスキー』(2002年7月号)に掲載、その後、『新装版 計算機屋かく戦えり』に収録させていただいた佐々木正氏のインタビューを紹介する。

当時87歳の佐々木正氏の言葉には、本当に、いまこそテクノロジー分野で仕事をする人たちに読んでほしい内容にあふれている。佐々木氏の業績や対人的なエピソードは、いくつものメディアで紹介されているが、エンジニアとして、経営者としての姿勢や考え方だ。このインタビューを掲載することで同氏のご冥福をお祈りしたい。

「日本株式会社」 という言葉をご記憶だろうか?

欧米では、とくに日本のエレクトロニクス産業が、政府の強力な指導と庇護のもとに育てられたのだと、陰口のように、あるいは正面を切って言われた時代があった。

戦後、日本のコンピュータ産業の黎明期に、政府の産業政策の果たした役割は大きい。この分野に日本の将来を見通した先人たちの礎があって、その上に日本のコンピュータやエレクトロニクスがあるというのも正しいだろう。実際のところ、1980年代までにアメリカと日本を除くほとんどの国のメーカーが市場から姿を消していった。その理由の1には、戦前から海外基盤を持つIBMのガリバー的市場支配という図式もあった。しかし、ヨーロッパメーカーが撤退した直接的な原因を見ると、“資本力”、“特許政策”、“ソフトウエア開発コストの増大”、“経営方針”、“品質維持”とともに、政府の“産業政策”の弱さが指摘されているのである。

コンピュータのようなまったく新しい産業分野においては、研究開発の支援“指導、資本抗争の調停、調達や輸入制限などによる保護政策が、重要な意味を持つというのも事実だろう。しかし、日本のそうした産業政策をして“日本株式会社”と言い切ってしまうのは、あまりにも大きな誤解である。そして、家電や小型の情報機器を含むエレクトロニクスという捉え方をすると、話は大いに違ってくる。

英国の科学ジャーナリスト、ボブ・ジョンストンは『チップに賭けた男たち』(安原和見訳、講談社刊)で、これをはっきりと否定している。

日本のエレクトロニクス分野を育てた、そのきっかけを作ったのは誰なのか? それは、産業政策と関わりの大きい巨大総合企業ではなく、ソニー、キヤノン、カシオ、シャープ、セイコー、ヤマハといった企業の、しかも、ほんの1人から数人の個人だというのだ。アメリカのように起業家となってビジネス誌の表紙を飾ることもなく、あくまでサラリーマンという身分にいながら、おちゃめなほど挑戦的で努力を惜しまない日本人たち。ジョンストンは、慎重に、おそらく意識的に「サムライ」という言葉を避けながら、その個人を1人ずつ浮かび上がらせている。

この構造は、日本のエレクトロニクス業界で仕事をしている人たちなら十分に承知しているはずだが、欧米における“日本株式会社”の妄想は、とことん根深いのである。その誤解をばっさりと片づけ、テクノロジーの視点からも分析を加えたジャーナリストが、“エレクトロニクスの恩人として(最大の賛辞)を惜しまない”としているのが、佐々木正氏なのである。

―― 佐々木さんとエレクトロニクスとの出会いというのは?

佐々木 1938年、今から60年以上も前、現在の富士通にあたる川西機械製作所(後の神戸工業)に入社したことから始まります。

―― 京都大学工学部を卒業された、そのまますぐですか?

佐々木 卒業後の最初の職場という意味ではですね。ただ、大学4年のときにドイツのドレスデン工科大学に留学したんですが、その前に当時の逓信省電気試験所(現在の逓信病院)で実習を積みまして、卒業後は当初逓信省に入省する内諾までいただいていました。僕としては、逓信省で数年働かせてもらったら大学に戻りたいと思っていました。

―― それが一転して川西機械製作所へ行くことになったのは?

佐々木 軍の意向です。ドイツから戻ると「川西機械製作所で真空管の開発製造をしろ」と連絡があったのです。大学を卒業した38年はいわゆる戦時中で、国家総動員法が公布され、軍の命令が絶大な時代で逆らうすべはないのです。

―― 真空管ですか。

佐々木 川西はもともと織機メーカーでした。その技術力に注目した軍が、航空機に搭載する無線機用の真空管から通信機そのもの、果ては飛行機まで作るよう指示してきたのです。僕はドイツでバルクハウゼン・クルツ(BK)振動の発見者として高名な、真空管の権威者であるバルクハウゼン教授に師事しましたので、目をつけられたのでしょう。

―― それで真空管を任されたわけですね。

佐々木 ええ。でも、当時からすでに、その約20年後に僕が開発することになる電卓への発想はありました。計算機作りのベースとして、大脳で処理されている計算のメカニズムを機械でやろうという、そんな考えが川西に入った時期から頭にありました。

―― アラン・チューリングが、計算を人間がどうやって脳で処理しているのかシミュレーションしようとしたように。

佐々木 そう。それを一生懸命やり続けてLSI電卓まで到達したといってもいいですね。ちょうど僕がシャープに転身するより少し前にイギリスで真空管を採用した卓上電子式計算機が開発され、日本では真似してでも何とか作らねばと躍起になっていた時期に、僕はもっと小さくて安い電卓をと考えていた。

―― どんなふうに開発されたのでしょう?

佐々木 イギリスの卓上電子式計算機はMT管を採用したものでしたから、故障が多かった。また、大型コンピュータの機能の中から“計算”で必要な項目だけ抜き取った程度のもので、本当の卓上計算機ではないと不満がありました。そこで、別件で僕が半導体にかかわったこともあり、LSIを利用した電卓を作ってやろうと考えたのです。それが70年前後ですね。

―― では、半導体とのかかわりは?

佐々木 終戦後、川西時代に僕はGHQ(連合軍総司令部)から呼び出しを受け、日本の通信事情の悪さを指摘されたんです。電話機にも真空管が採用されており、その品質が悪いと。そこで、47年に渡米していろいろと学んでくることになりました。ウエスタンエレクトリック社の工場でクオリティコントロールと最新の真空管製法を学び、不明なことがあればベル研究所の研究員に直接相談するという具合です。そこでトランジスタの発明者であるベル研のバーディーン博士と懇意になりました。最初は、トランジスタという名前さえなく“バーシスタ”(わけのわからない素子)と呼ばれていました。まだ発明の段階です。これが、僕と半導体との出会いです。

―― トランジスタを、その発明とほぼ同時にご存じだったんですね。

佐々木 ええ。僕も多少研究を手伝いましたから。これで世界が変わると思いました。トランジスタの発明が発表された頃、僕は帰国して、川西でもトランジスタに取り組むべきと働きかけ、逓信省へも報告して、補助金の申請に奔走していました。同じようにソニーの創業者である井深大さんほか、トランジスタに注目し始めていた人がすでに日本にも何人かいましたね。

―― トランジスタという名前はいつ?

佐々木 発明が48年で、命名は翌年に発表した段階ですね。ちなみに川西では、後にエサキダイオードでノーベル賞を受賞する江崎玲於奈さんほか、真空管要員として東京大学の応用物理から優秀な人材を何人か採用していて、神戸工業で半導体事業を興した際に彼らを全部引っ張りました。

―― 江崎さんもおられたのですね。

佐々木 半導体技術を習得したのは江崎さんが一番早かった。当時半導体の材料にはゲルマニウムが採用されていましたが、その純度は“ナイン9”(99・9999999%)以上なければならないと言われていた。その技術は当時の日本にはなく、江崎さんは高純度な半導体結晶の製造方法の研究を任されていたのですが、彼の素晴らしいところは、そのナイン9に疑問を持ったところなんですね。彼はナイン9から徐々に純度を落として変化を調べ、99・999%からナイン9までの間に電流のカーブが上がるポイントを発見し、それが後のエサキダイオードになるんです。

―― 純度を目一杯上げるのではなく、中間で。

佐々木 そう。常人とは発想が違う。とにかくここでトランジスタと出会って、小さいものを作るには半導体だと確信したのです。真空管よりも量産できるわけですし。

日本の半導体産業は、戦後、トランジスタにいち早く着目したことが発展のきっかけになっているのは間違いない。ソニーは、トランジスタという一つのシードから世界的企業にまで成長した。またトランジスタの可能性に着目して、オールトランジスタの電子計算機「ELT MarkIV」を作った電気試験所の和田弘氏もいる。すべてを失っていたところに、たまたま出てきたトランジスタという起爆剤を、うまく掴まえることができたのが日本のエレクトロニクスの戦後のスタートダッシュだったといってもよいだろう。そのトランジスタ技術を、最も早い時期に輸入して、製造した、“トランジスタの名門”といわれたのが、佐々木正氏のいた神戸工業だったのである。

日本株式会社

『Japan:The Government-Business Relationship』(Eugene J. Kaplan 著、Books for Business 刊)の中で「Japan, Incorporated」として使われた。『Miti and the Japanese Miracle:The Growth of Industrial Policy, 1925-1975』(Chalmers A. Johnson 著、『通産省と日本の奇跡』矢野俊比古監訳、TBSブリタニカ刊)に代表される、日本の政府主導型の産業政策に対す見方。

川西機械製作所、神戸工業

ニッケ創業者二代目川西清兵衛氏により1920年に設立。1928年航空機部門を川西航空機(現在の新明和工業)として独立し、第二次大戦中の戦闘機「紫電改」、飛行艇の「二式大艇」などを製造。四九年、財閥解体により神戸工業(株)を設立。神戸工業は、川西機械製作所のラジオ製造を受け継ぎ、1955年、市販カーラジオの製造開始、1959年には、日本初のオールトランジスタ式カーラジオを開発。1968年、富士通株式会社と合併。1972年、ラジオ部門が独立して富士通テン(株)となった(富士通テン(株)沿革などによる)。2017年、デンソーテンに社名変更。

バルクハウゼン(Heinrich Georg Barkhausen: 1881年~1956)

ドイツの物理学者。バルクハウゼン効果、バルクハウゼン・クルツ振動などで知られる。

バーディーン(John Bardeen:1908~91)

トランジスタの発明者の一人。ベル研究所のショックレー(William Bradford Shockley)、ブラッテン(Walter H. Grattain)とのチームで、1948年6月30日に発明を報告。1956年、トランジスタの発明によりノーベル物理学賞。1972年にも超電導の研究で二度目の受賞をしている。

江崎玲於奈(1925~)

大阪府大阪市生。1947年東京大学物理学部物理学科卒。同年、神戸工業に入社、1957年東京通信工業(現在のソニー)に移り、1960年IBMワトソン研究所に勤務。1957年、量子力学の基本である「トンネル効果」を実証、「エサキダイオード」として知られる。この発見は、トンネル分光学という新分野を開き、超電導体研究にも繋がった。七三年、ノーベル物理学賞を受賞。1992~1998年筑波大学学長、2000~2005年芝浦工業大学学長。2006年~横浜薬科大学学長。