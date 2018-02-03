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Western Digital「WDS200T2B0B」

2TBのM.2 SSD最安クラスの「WD Blue 3D NAND SATA SSD」が発売

2018年02月03日 22時21分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

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　Western Digitalの64層3D NANDフラッシュを採用するSATA3.0対応SSD「WD Blue 3D NAND SATA SSD」シリーズから、最上位の2TBモデル「WDS200T2B0B」が登場した。

64層3D NANDフラッシュを採用するSATA3.0対応SSD「WD Blue 3D NAND SATA SSD」シリーズ

　発売されたのはM.2 2280タイプの2TBモデル「WDS200T2B0B」。その他のモデルについては、昨年8月に発売済みだ。

価格は6万9800円。同じくWestern Digitalの64層3D NANDフラッシュを採用するSanDiskのX600シリーズより安い

　主なスペックは、最大転送速度シーケンシャルリード560MB/sec、同ライト530MB/sec、ランダムリード最高9万5000IOPS、同ライト最高8万4000IOPS。MTTFは175万時間、TBWは500TB。

　価格はパソコンショップアークで6万9800円だ。

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