女子から圧倒的支持を得る金子理江10代の最後を封入した2ndトレカ発売！

前へ 1 2 次へ

新感覚のグループ「The Idol Formerly Known As LADYBABY」(LADYBABY)で活動中。「ミスiD2015」グランプリにも輝いた金子理江さんが、2ndトレカ「金子理江 〜20〜 トレーディングカード」(発売元:ヒッツ、1BOX:6480円)の発売記念握手会を1月27日、福家書店新宿サブナード店で開催した。

決して飾らず、思ったことをありのままに言う自然体なところが同性の共感を得ている金子さん。即日完売したという1stトレカから8カ月、早くも待望の2ndが出ることになった。まだ19歳だった昨年8月、河口湖周辺で撮った写真がカードに使われている。

——どんなトレカになりましたか?

【金子理江】コンセプトは自分らしさ。より金子理江に近いもの……、を作らない感じが私らしいと思います。紺色のスカートとか、10代最後の制服みたいな格好もしました。

——お気に入りは?

【金子理江】白い水着のカードです。撮影しているときに寝てしまったのですが、寝起きだからこそ自然な素顔が出るというか。作り物っぽくないところが好きです。

——12月で20歳なりましたが、こういう人になりたいという理想などは?

【金子理江】理想像を作るとダメ。そのときなりたいと思う自分、「いいな」と思ってもらえる女性になりたい。マイペースに、現在(いま)を生きます!

——LADYBABYのほうは?

【金子理江】いろいろあったけれど、負けずに立ち直らせていきたい。3月からツアーをやります。新メンバーの詳細は秘密。まだ言えないの(笑)

補足しておくと、2015年に3人で結成されたLADYBABYは、2016年にパフォーマーのレディビアードさんが、つい2カ月ほど前に黒宮れいさんが脱退し、金子さんのソロ状態に。1月8日にあった成人パーティーで、新メンバーのオーディション開催を告知。3月4日からの東名阪ツアー「TOUR 2018 -SADAME-」も注目されている。メモリアルアルバムも発売される予定だ。

前へ 1 2 次へ

ツイートする

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています