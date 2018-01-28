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ASCII PC GAME部 ― 第24回

2018年1月31日（水）20:30から生放送

笑ってはいけない脱出ホラー『DYING: Reborn』実況 #3：ASCII PC GAME部

2018年01月28日 14時00分更新

文● アスキー編集部

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　Twitchで毎週配信中、アスキーのゲーム実況チャンネル「ASCII PCゲーム部」。前回にひきつづき、謎解き密室脱出系PCゲーム『DYING: Reborn』をプレイします。ショータは「ホラーとシュールギャグの微妙な境界線を楽しんでいただけること間違いなし！ 」と絶賛する本作。プレーヤーは厳しい環境のなか、様々な謎を解き明かしていきます。ジサトラショータは無事、クリアできるのでしょうか。お楽しみに！

ASCIIjpのライブビデオをwww.twitch.tvから視聴する

▽放送情報
放送日　：　2018年1月31日（水）
時間　　：　20:30～21:30　放送予定
場所　　：　アスキーTwitchちゃんねる
タイトル：　DYING: Reborn

▽出演者
ジサトラショータ（MC）@Shotam_A_J

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