CORUM、ドーム型風防「BUBBLE（バブル）」の新作8種
2018年01月25日 20時15分更新
文● 江幡／ASCII
GMインターナショナルは、スイスの時計ブランド「CORUM（コルム）」から「BUBBLE（バブル）」新作8モデルを2月24日に発売すると発表した。
バブル・コレクションは、ドーム型サファイアクリスタル風防を特徴とする機械式時計。海の水圧に耐えるよう設計された「深海潜水実験用時計」にインスピレーションを受け誕生した。
ムーブメントには自動巻きを採用し、パワーリザーブは42時間。防水100m／10気圧も備える。なお「バブル 47 スティーブ・アオキ」、「バブル 47 スケルトン」以外の6モデルは、世界限定88本の販売。価格は69万1200円から122万400円。
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|「バブル 47 スティーブ・アオキ」。ケースサイズは47mm、ストラップにラバーを採用。価格122万400円
|「バブル 47 カモフラージュ」。ケースサイズは47mm、ストラップにラバーを採用。価格88万5600円
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|「バブル 47 パイソン」。ケースサイズは47mm、ストラップにパイソンとラバー（裏地）を採用。価格95万400円
|「バブル 47 スケルトン」。ケースサイズは47mm、ストラップにラバーを採用。価格99万3600円
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|「バブル 47 ストップ」。ケースサイズは47mm、ストラップに合成ラバーを採用。価格69万1200円
|「バブル 42 カモフラージュ」。ケースサイズは42mm、ストラップにラバーを採用。価格78万8400円
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|「バブル 42 ゲーム」。ケースサイズは42mm、ストラップにラバーを採用。価格75万6000円
|「バブル 42 ジュリエットジョーダン」。ケースサイズは42mm、ストラップにアリゲーターとラバー（裏地）を採用。価格105万8400円
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