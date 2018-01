サムスン電子は、同社グローバルサイト上で「Galaxy Unpacked 2018」と名付けられたイベントを2月25日18時(中央ヨーロッパ時間)に開催予定であることを公表した。これはモバイル業界最大のイベント「Mobile World Congress」の会期前日夜となる。

ティザーサイト内の動画では「9」のロゴと「The Camera. Reimagined.」の文字が見られる。ここからはGalaxy S9の発表と、その端末の売りがカメラであることとが想像できる。そのカメラは実際にはどんな特徴を持つのか、Galaxy S9+はあるのか。ASCII編集部でも現地派遣スタッフからのレポートを詳しくお届け予定。お楽しみに!

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF