編集部ピックアップの人気SIMフリースマホ全紹介！ 【2018年初頭版】 ― 第5回
注目のSIMフリータブレットカタログ ファーウェイは2万円台の高コスパ機、ASUSは4：3モデル
2018年01月21日 12時00分更新
2018年1月時点での人気SIMフリースマホのスペックと機能を全紹介する本特集。最後は番外編として、主にAndroid搭載のLTE対応SIMフリータブレットを紹介する。
|MediaPad M3 Lite
市場ではやや影が薄くなってきたAndroidタブレットだが、ファーウェイがコスパに優れた製品を価格帯別にリリースしている。一方のASUSは、画面の縦横比が4：3のモデルが2016年発売の製品ながらいまだ高い人気だ。
もちろんiPadもある。特に新型「iPad」は価格面にもオトク感がある。LTE対応のSIMフリー版は5万円台後半からだが、アプリの充実度、OSバージョンアップなどのサポート、そしてリセールバリューを考えれば、実は割高感はないとも言える。高価ではあるが、iPad Proの2機種もSIMフリーで入手できる。
人気SIMフリースマホ
【高コスパのファーウェイか4：3のASUSか タブレット編】
●ファーウェイ「MediaPad M3 Lite」
●ファーウェイ「MediaPad T3」
●ファーウェイ「MediaPad M3」
●ファーウェイ「MediaPad M3 Lite 10」
●ファーウェイ「MediaPad T3 10」
●レノボ「Lenovo TAB4 8 Plus」
●ASUS「ZenPad 3 8.0」
●ASUS「ZenPad 3S 10 LTE」
●ASUS「ZenPad 10」
●iPad Pro 10.5、iPad Pro 12.9、新iPad、iPad mini 4
|MediaPad M3 Lite
|MediaPad T3
|MediaPad M3
|メーカー
|ファーウェイ
|ファーウェイ
|ファーウェイ
|価格
|約2万8000円
|約2万円
|約4万円
|ディスプレー
|8型液晶
|8型液晶
|8.4型液晶
|画面解像度
|1920×1200ドット
|1200×800ドット
|2560×1600ドット
|サイズ
|213.3×123.3
×7.5mm
|211.07×124.65
×7.95mm
|215.5×124.2
×7.3mm
|重量
|310g
|350g
|310g
|CPU
|Snapdragon 435
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 425
1.4GHz
（クアッドコア）
|HUAWEI Kirin 950
2.3GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|2GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|16GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 7.0
|Android 7.0
|Android 6.0→7.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18/19/
20/26/38/40/41
|1/3/5/7/8/19
/20/38/39/40/41
|1/3/5/7/8/19
/20/28
/38/39/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|通話機能
|○
|○
|○
|カメラ画素数
|リア：8メガ
／イン：8メガ
|リア：5メガ
／イン：2メガ
|リア：8メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|4800mAh
|4800mAh
|5100mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|×
|○
|SIM形状
|nanoSIM
|nanoSIM
|nanoSIM
|カラバリ
|スペースグレイ
|スペースグレイ
|ゴールド、シルバー
|発売時期
|2017年8月
|2017年8月
|2016年12月
|MediaPad M3 Lite 10
|MediaPad T3 10
|Lenovo TAB4 8 Plus
|メーカー
|ファーウェイ
|ファーウェイ
|レノボ
|価格
|約3万4000円
|約2万2000円
|3万7422円
|ディスプレー
|10.1型液晶
|9.6型液晶
|8型液晶
|画面解像度
|1920×1200ドット
|1280×800ドット
|1920×1200ドット
|サイズ
|240×173
×7.1mm
|229.8×159.8
×7.95mm
|210.6×123
×7mm
|重量
|460g
|460g
|300g
|CPU
|Snapdragon 435
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 425
1.4GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|2GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|16GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSD
|OS
|Android 7.0
|Android 7.0
|Android 7.1
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/19
/20/38/40/41
|1/3/5/7/8/19
/20/38/39/40/41
|1/3/5/8/38
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|1/5/8
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|通話機能
|○
|○
|カメラ画素数
|リア：8メガ
／イン：8メガ
|リア：5メガ
／イン：2メガ
|リア：8メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|6660mAh
|4800mAh
|4850mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|×
|○
|SIM形状
|nanoSIM
|nanoSIM
|nanoSIM
|カラバリ
|スペースグレイ
|スペースグレイ
|スパークリングホワイト
|発売時期
|2017年6月
|2017年6月
|2017年12月
|ZenPad 3 8.0
|
ZenPad 3S
10 LTE
|
ZenPad 10
（Z301MFL）
|メーカー
|ASUS
|ASUS
|ASUS
|価格
|約3万3000円
|約4万2000円
|約2万8000円
|ディスプレー
|7.9型液晶
|9.7型液晶
|10.1型液晶
|画面解像度
|2048×1536ドット
|2048×1536ドット
|1920×1200ドット
|サイズ
|205.4×136.4
×7.57mm
|242.3×164.2
×6.75mm
|251.7×172.1
×8.9mm
|重量
|320g
|490g
|490g
|CPU
|Snapdragon 650
1.8GHz
（ヘキサコア）
|Snapdragon 650
1.8GHz
（ヘキサコア）
|MediaTek MT8735A
1.45GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0→7.0
|Android 6.0→7.0
|Android 7.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18/19
/20/26/28/38/41
|1/3/5/7/8/18/19
/20/26/28/38/41
|1/3/5/7/8/9/18/19
/20/26/28/38/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8
|1/5/6/8
|1/5/6/8/9
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|通話機能
|○
|×
|×
|カメラ画素数
|リア：8メガ
／イン：2メガ
|リア：8メガ
／イン：5メガ
|リア：5メガ
／イン：2メガ
|バッテリー容量
|4680mAh
|7800mAh
|4680mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|×
|×
|×
|SIM形状
|microSIM
|nanoSIM
|microSIM
|カラバリ
|ブラック
|スチールブラック
|ダークブルー、アッシュグレー、クラシックホワイト
|発売時期
|2016年9月
|2016年12月
|2017年7月
|
iPad Pro
10.5
|
iPad Pro
12.9
|iPad
|iPad mini 4
|メーカー
|アップル
|価格
|9万1584円
（64）
10万9944円
（256）
13万3704円
（512）
|10万9944円
（64）
12万8304円
（256）
15万2064円
（512）
|5万7024円
（32）
6万8904円
（128）
|6万5664円
（128）
|ディスプレー
|10.5型液晶
|12.9型液晶
|9.7型液晶
|7.9型液晶
|解像度
|2224×1668
ドット
|2732×2048
ドット
|2048×1536
ドット
|2048×1536
ドット
|サイズ
|250.6×174.1
×6.1mm
|305.7×220.6
×6.9mm
|240×169.5
×7.5mm
|203.2×134.8
×6.1mm
|重量
|477g
|692g
|478g
|304g
|CPU
|A10X
|A9
|A8
|内蔵ストレージ
|64/256/512GB
|32/128GB
|128GB
|OS
|iOS 10→11
|iOS 10→11
|iOS 9→11
|LTE対応バンド
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17
/18/19/20/21/25/26/27/28
/29/30/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/13/17
/18/19/20/25
/26/28/29
/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7/8
/13/17/18/19/20
/25/26/28/29
/38/39/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19/21
|1/3/19
|無線LAN
|IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ／イン：7メガ
|リア：8メガ／イン：1.2メガ
|防水／防塵
|×／×
|指紋センサー
|○
|SIM形状
|nanoSIM
|カラバリ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ
|発売時期
|2017年6月
|2017年3月
|2015年9月
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